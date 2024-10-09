Eşini katleden caninin internet aramaları kan dondurdu

"ZAMANINDA ANNEMİ DEMİR SOPAYLA DÖVMÜŞ"

Sanığın oğulları da duruşmada ifade verdi. Evlenmeden 3 ay önce evden ayrıldığını ve ailesinden ayrı yaşamaya başladığını söyleyen Hüseyin Kındaç (24), "Borçları, borçla kapatıyordu. Annemin kartlarını kullanıyordu. Eve sürekli icra geliyordu. Evin geçimine artık yardımcı olmuyordu. Bu adam, şiddete meyilli bir insandı. Zamanında annemi demir sopayla dövmüş, annem bunu bize sonradan söylemişti" diye konuştu.

Çiftin küçük oğlu Hürcan Kındaç (21) ise ifadesinde şunları söyledi:

"Annemden M.'yi duymuştum. M., anneme 'Abla' diye hitap ederdi. Bunları annem bize söylerdi. Sanık, annemin telefonunu alıp, sürekli oradaki hesaplardan harcama yapıyordu. Annem bana telefonunu verirdi. Şifresine kadar bilirdim. Kötü şeyleri yoktu. Annem telefonunu, babam kartları almasın, harcama yapmasın diye saklıyordu."

AVUKAT, SAVUNMA İÇİN EK SÜRE İSTEDİ

Sanığın her 2 oğlu da şikayetçi olurken, Turgay Kındaç'ın avukatı Hakan Gündoğdu, müvekkilinin oğullarının duruşma salonunda olması ve dosyanın hassasiyetinden dolayı savunma yapmayacağını belirtti.

İfadeler karşısında müvekkili ile yüz yüze görüşüp, beyanlarla alakalı bilgisine başvurması gerektiğini söyleyen Gündoğdu, yazılı savunma yapmak için mahkemeden ek süre talebinde bulundu. Avukatın ek süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmedip, duruşmayı erteledi.