Elon Musk: "Milyarderler, Epstein'in müşterilerini açıklayacağı için Trump'ın kazanmasından korkuyor"

ABD'li milyarder Elon Musk, aralarında Bill Gates ve Reid Hoffman'ın da bulunduğu bazı önde gelen ABD'li milyarderlerin, Jeffrey Epstein ile bağlantılı isimlerin açıklanmasına yol açabileceği için gelecek ayki başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın kazanmasından korktuklarını iddia etti.

Musk, sosyal medya uygulaması X üzerinden Tucker Carlson ile yaptığı röportajda, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmaktan gözaltında tutulurken hapishanede ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein ve 120 kişinin cinsel istismarla suçladığı "Diddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs ile ilişkilerinin ortaya çıkmasından korkan milyarderlerin, ABD Başkanı seçiminde Demokratların adayı Kamala Harris’e destek olduğunu savundu.

REKLAM Harris'in arkasındaki milyarderlerden bazılarının bu sebeple Trump'ın kazanmasından korktuklarını iddia eden Musk, "Bence Kamala'nın bu kadar çok destek almasının bir nedeni de Trump'ın kazanması halinde Epstein'in müşteri listesinin kamuoyuna açıklanacak olması." dedi. Musk, Microsoft'un kurucusu Gates ve LinkedIn'in kurucusu Reid Hoffman'ı, Epstein'ın müşteri listesinin yayınlanmasından korktuğu iddia edilen milyarderlerden ikisi olarak gösterdi. Gates ve Hoffman, Demokratların önemli bağışçıları arasında yer alıyor. "Epstein konusunda endişeliler" vurgusu

Hoffman'ın ideolojik olarak Trump'la aynı çizgide olmadığına işaret eden Musk, "Ancak bence Epstein konusunda gerçekten endişeli. Adalet Bakanlığının gerçekten ilerleme kaydedebileceğinden korkuyor." ifadelerini kullandı. Musk, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında yer alanların yargılandığına dikkati çekerek Epstein ile ilişkisi olanların cezasız kalmasının akıllara durgunluk veren bir durum olduğunu dile getirdi. Epstein'ın suçlarına ilişkin video kanıtları iddialarıyla ilgili olarak Musk, "Diddy ve Epstein arasında muhtemelen birkaç bin saatlik görüntü var." diye konuştu.

REKLAM "Eğer (Trump) kaybederse bittim demektir" Musk, başkanlık seçimleri dünyasına girdiğinden bu yana hayatının nasıl geçtiğine ilişkin soruya, "Oldukça eğlenceli." yanıtını verdi. Trump'ın seçimleri kaybetmesi halinde hapse atılacağını öne süren Musk, "Eğer (Trump) kaybederse bittim demektir." dedi. Musk, Trump'ı neden desteklediğinden bahsederek "Benim görüşüm, eğer Trump bu seçimi kazanamazsa bu, bizim yapacağımız son seçim olacak." değerlendirmesini yaptı. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında ülkeye giren milyonlarca göçmene eninde sonunda vatandaşlık verileceğini savunan Musk, bu durumun gelecekteki oyları kalıcı olarak etkileyeceğinden korktuğunu söyledi.

Musk, bir dönem daha Demokratların yönetimde kalması halinde çok sayıda yasadışı göçmenin yasallaştırılacağını öne sürerek "Her kararsız eyalete yüz binlerce insan koyarsanız ne olur? Bir sonraki seçimde kararsız eyalet olmayacak ve burası tek partili bir ülke olacak." diye konuştu. REKLAM Jeffrey Epstein olayı En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesindeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Yetkililer, Epstein'ın ölüm nedenini intihar olarak açıklamış ancak aile üyeleri, bunu reddederek şüphelerini dile getirmişti. Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell, bazı zenginler, ünlüler ve devlet görevlileri için reşit olmayan kızların fuhuş tuzağına çekilmesi organizasyonunda, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu iddiasıyla yargılandığı davada suçlu bulunmuştu. Ocak ayının başlarında yayınlanmaya başlanan Epstein davası dosyaları, bu konuyu tekrar gündemin ilk sıralarına taşımış; yargıcın kararıyla 4 bölüm halinde yayınlanan toplam 4 bin 500’den fazla belge, Epstein ile birçok ünlü ismin ilişkisini ortaya koymuştu.

REKLAM Açıklanan dava dosyalarında, aralarında Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı. Dosyalarda, Clinton ve Trump'ın isimleri yer almasına rağmen eski başkanlara yönelik herhangi bir suçlama yöneltilmemişti. - Diddy, 16 Eylül'de gözaltına alınmıştı "Diddy" lakaplı Amerikalı yapımcı ve rapçi Sean Combs, "seks ticareti, zorla çalıştırma, adam kaçırma, alıkoyma, kundaklama, uyuşturucu bulundurma, rüşvet ve adaleti engelleme" suçlamalarıyla 16 Eylül 2024'te gözaltına alınmıştı.

ABD'de 120 kişinin, Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradıkları gerekçesiyle davacı olacağı bildirilmişti. Combs tarafından cinsel saldırı ve istismara uğradığını belirten 120 kişiyi temsilen açıklama yapan avukat Tony Buzbee, 120 kişiden 25'inin, "cinsel istismara uğradığı dönemde reşit olmadığını" aktararak suçlamalara ilişkin fotoğraf, video ve mesajların ellerinde olduğunu belirtmişti. Buzbee, Combs'a "şiddetli cinsel saldırı, tecavüz, video kayıtlarının dağıtımı, reşit olmayanlara yönelik cinsel istismar" gibi suçlamalar yöneltileceğini ifade ederek "3 bini aşkın kişinin Combs'a yönelik suçlamalarla ofisine geldiğini ve çeşitli eyaletlerde 30 gün içinde davaların açılacağını" iddia etmişti.