Çin'de yeni oyunlara onay verilmeyecek! 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

South China Morning Post'ta yer alan habere göre, Çin hükümeti gençler arasındaki oyun bağımlılığını engellemek amacıyla geçici süre yeni bilgisayar oyunlarına onay verilmesini durdurdu.

Konuya yakın kaynakların SCMP'ye verdiği bilgiye göre, yeni bilgisayar oyunlarına onay verilmesinin engellemesi kararı Çinli yetkililer ile Tencent ve NetEase gibi oyun sektörünün önde gelen şirketleri arasında yapılan toplantıda alındı.

Yeni çevrimiçin oyunlara onay verilmesinin durdurulması kararının ne kadar süre uygulanacağına dair bir bilgi ise paylaşılmadı.

Reuters’ın ulaştığı Tencent yetkilileri karara ilişkin yorum yapmayı reddetti, NetEase yetkilileri ise henüz yorum talebine yanıt vermedi.

18 YAŞ ALTINA KISITLAMA GELMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Çin devlet medyasının bildirdiğine göre, Çinli yetkililer oyun bağımlılığı konusunda endişeleri sebebiyle 18 yaşın altındakilerin internet üzerinden oynayacağı oyunlara kısıtlama getirdi.

Yürürlüğe giren yeni uygulamayla reşit olmayanlara sadece cuma, cumartesi, pazar ve resmi tatil günleri birer saat oyun oynayabilecek. Böylelikle 18 yaşından küçükler bir haftada sadece 3 saat oyun oynayabilecek.

Ulusal Basın ve Yayın İdaresi tarafından yayınlanan kurallara göre, 18 yaşın altındaki kullanıcıların yalnızca akşam 20.00'den 21.00'e kadar oyun oynayabileceğini söyledi.

Bunun yanı sıra, çevrim içi oyun firmalarının gerçek isimlerle açılmayan kullanıcı hesaplarına hizmet vermesi engellendi.