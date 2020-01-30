AA

Çin'de Wuhan kentinde ortaya çıkan ve bir aydan kısa sürede salgına dönüşerek ülkeyi etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle ülkede önlemler artırılıyor.

Çin Futbol Federasyonundan (ÇFF) yapılan yazılı açıklamada, "2019-nCoV virüsünün ülke genelinde önlenmesi konusunda iş birliği yapmak, futbolla ilgisi olan kişilerin sağlığını korumak için Çin Futbol Federasyonu, şu andan itibaren 2020 sezonunda yurt içinde yapılacak tüm seviyelerdeki maçların ertelenmesine karar vermiştir" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilgili makamlarla yakın iletişimin sürdürüleceği ve sezon takviminin uygun şekilde yayımlanacağı kaydedildi.

Çin'de 2020 Çin Süper Ligi'nin 22 Şubat'ta başlaması bekleniyordu.

SALGINLA MÜCADELEYE 3.94 MİLYAR DOLAR EK BÜTÇE

Çin Maliye Bakanlığı da yaptığı açıklamada, dün akşamdan itibaren yeni tip koronavirüs salgınıyla mücadele için 27.3 milyar yüen (3.94 milyar dolar) ek bütçe ayrıldığını bildirdi.

Bakanlık geçen hafta, salgına karşı 8.74 milyar dolar tahsis edildiğini duyurmuştu.

500'DEN FAZLA HAVA YOLU SEFERİ İPTAL

Çin basınındaki haberlere göre, Pekin Başkent Uluslararası Havalimanı'ndan son birkaç günde ülkenin salgın etkisi altındaki şehirlerine 546 hava yolu seferi iptal edildi.

İptal edilen seferlerin, daha önce salgının merkez üssü Hubey eyaletine bağlı Wuhan, Yiçang ve Şiangyang kentleri ile Guangdong eyaletine bağlı Guangcou, Şaanşi eyaletine bağlı Şian, Gansu eyaletine bağlı Lancou, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'ye olduğu belirtildi.

PEKİN'DEKİ SARS HASTANESİ YENİDEN DEVREYE ALINIYOR

Pekin Belediyesi Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, kentte 2003'te şiddetli akut solunum yolu (SARS) salgınına karşı hizmet veren Şiaotangşan Hastanesinin yeniden faaliyete geçirileceği bildirildi.

SARS salgınından sonra kapatılan hastanenin yenilenmesi için çalışmaların başladığı aktarılarak, hastanenin 1000 yataklı olacağı ve 25 bin metrekarelik alanı kapladığı belirtildi.

ŞANGHAY'DA ASILSIZ BİLGİ YAYAN KİŞİYE GÖZALTI

Şanghay'da, sosyal paylaşım uygulaması WeChat üzerinden 23 Ocak'ta yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili söylentiler yaydığı için bir kişi gözaltına alındı.

Şü soyadlı 42 yaşındaki kişinin, WeChat'te kentte 40 kişi öldüğüne dair paylaşımlar yaptığı ve "asılsız bilgiler" yaydığı için gözaltına alındığı kaydedildi.

Şanghay'da resmi rakamlara göre, 1 ölü ve 101 virüsten etkilenen kişi bulunuyor.

MÜŞAHEDE ALTINA ALINAN KİŞİ SAYISI 81 BİNİ GEÇTİ

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde açıklanan verilere göre, ülkede salgın nedeniyle can kaybı 170'e yükseldi, virüsten etkilenen kişi sayısı 7 bin 711'e çıktı, müşahede altına alınan kişi sayısı ise 81 bin 947 oldu.

Hızlı yayılma özelliği giderek güçlenen koronavirüs, Çin'de 2002-2003'te 5 bin 327 kişiye buluşan SARS vaka sayısını geçmiş durumda.

Koronavirüsün, Çin'deki vakası sayısının, SARS'ın 2003'te dünya genelinde neden olduğu 8 bin vaka sayısını da geçmesi bekleniyor.

YENİ TİP KORONAVİRÜS SALGINI

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti. Wuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Wuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak'tan bu yana başta Wuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.