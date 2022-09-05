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Çin'de yeniden koronavirüs alarmı: 65 milyon kişi karantinaya alındı

Dünyayı 2 yılı aşkın süredir etkisi altına alan koronavirüs, Çin'de yeniden vakaların artmasıyla 65 milyon kişinin karantinaya alınmasına sebep oldu.

Çin'de yeniden koronavirüs alarmı: 65 milyon kişi karantinaya alındı
65 milyon kişi karantinada!
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HABERTURK.COM

Çin'de artan koronavirüs vakaları sebebiyle 65 milyon kişi karantinaya alındı ve ulusal tatil yaklaşırken kişilerin seyahat etmesi yasaklandı.

Ülkenin güneybatısındaki Çengdu eyaletinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 Eylül'de kapanmaya gitti, 21 milyon kişi evlerine kapandı.

21 milyon nüfuslu şehirde vatandaşlardan her gün yapılan toplu testler dışında evlerinden çıkmamaları istenirken, her aileden bir bireye günlük alışveriş için izin verildi.

Doğu liman kenti Tianjin'de, ikisi dışında hiçbir semptom göstermeyen 14 yeni vaka bildirildi. Ülke genelinde toplam bin 552 yeni vaka bildirildi.

Düşük vaka sayısına rağmen, yetkililer "sıfır vaka" politikası gereği karantina kurallarına bağlı kaldı.

Diğer yandan, uygulanan sıkı karantina tedbirleri 10-12 Eylül'de kutlanacak sonbahar ortası festivalini de etkiledi.

Salgın başladığından beri Çin'de zaman zaman uygulanan sıkı karantina sebebiyle on milyonlarca insan gıda, sağlık ve temel ihtiyaç maddelerini erişimi kısıtlanmıştı.


Çin'in en büyük şehri Şanghay'ın beş haftadan fazla süre kapanması, yerel ekonomide sıkıntıya sebep olmuştu.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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