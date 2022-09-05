65 milyon kişi karantinada! 0:00 / 0:00

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Çin'de artan koronavirüs vakaları sebebiyle 65 milyon kişi karantinaya alındı ve ulusal tatil yaklaşırken kişilerin seyahat etmesi yasaklandı. Ülkenin güneybatısındaki Çengdu eyaletinde artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 1 Eylül'de kapanmaya gitti, 21 milyon kişi evlerine kapandı.

21 milyon nüfuslu şehirde vatandaşlardan her gün yapılan toplu testler dışında evlerinden çıkmamaları istenirken, her aileden bir bireye günlük alışveriş için izin verildi. Doğu liman kenti Tianjin'de, ikisi dışında hiçbir semptom göstermeyen 14 yeni vaka bildirildi. Ülke genelinde toplam bin 552 yeni vaka bildirildi.

Düşük vaka sayısına rağmen, yetkililer "sıfır vaka" politikası gereği karantina kurallarına bağlı kaldı. Diğer yandan, uygulanan sıkı karantina tedbirleri 10-12 Eylül'de kutlanacak sonbahar ortası festivalini de etkiledi.