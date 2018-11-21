Çin'in Şaanşi Eyalet Halk Kongresi Daimi Komitesi eski Başkan Yardımcısı Vey Mincou, yolsuzluk suçlamasıyla yargılandığı davada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA'nın China Daily gazetesine dayandırdığı habere göre; ülkenin Hunan eyaletine bağlı Çıncou kentindeki bir mahkemede hakim karşısına çıkan eski Şaanşi Eyaleti Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Vey Mincou, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle ömür boyu hapse mahkum edildi.

Vey'in 1996-2017 yıllarında bulunduğu görevlerde makamlarını kötüye kullanarak haksız kazanç sağladığına hükmeden mahkeme, müebbet hapsin yanı sıra ayrıca siyasi haklarından mahrum edildiğini ve tüm mal varlığına el konulduğunu açıkladı.

Ülkede yolsuzluk ve rüşvet suçu işleyen yetkililere ömür boyu hapis ya da ertelemeli idam cezası verilebiliyor.

Göreve geldiği 2012'de yolsuzluğun "kökünü kazıyacağını" vurgulayan Çin lideri Şi Cinping, "kaplanlar" olarak tanımlanan üst düzey bürokratlardan, "sinekler" diye bilinen alt düzey bürokratlara kadar herkesin yolsuzluktan kaçınması uyarısında bulunmuştu. Şi Cinping, yolsuzluğun parti için hayati tehdit olduğunu ifade etmişti.

Çin'de geçen ay ise eski Maliye Bakan Yardımcısı Cang Şaoçun yolsuzluk nedeniyle tutuklanmış, eski Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Mıng Hongvey hakkında da aynı suçlamayla soruşturma başlatılmıştı.

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