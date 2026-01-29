Habertürk
        Haberler Dünya Çin'den İngiltere'ye stratejik ortaklık çağrısı | Dış Haberler

        Çin'den İngiltere'ye stratejik ortaklık çağrısı

        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Pekin'de bir araya geldi. Şi Cinping, "Çin, uzun vadeli ve istikrarlı bir kapsamlı stratejik ortaklık kurmak için İngiltere ile birlikte çalışmaya hazır." diye konuştu.

        Giriş: 29.01.2026 - 23:59 Güncelleme: 29.01.2026 - 23:59
        Çin'den İngiltere'ye stratejik ortaklık çağrısı
        Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesini ziyaret eden İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a, giderek karmaşık hale gelen uluslararası ortamda diyaloğu ve işbirliğini geliştirerek uzun vadeli ve istikrarlı bir kapsamlı stratejik ortaklık kurma çağrısında bulundu.

        Xinhua'nın haberine göre, Devlet Başkanı Şi, Başbakan Starmer'ı başkent Pekin'de Büyük Halk Salonunda kabul etti.

        Şi, görüşmede Çin-İngiltere ilişkilerinde son yıllarda sorunların yaşandığını ancak yeni bir sayfa açma şansının olduğunu belirterek, "Çin, uzun vadeli ve istikrarlı bir kapsamlı stratejik ortaklık kurmak için İngiltere ile birlikte çalışmaya hazır. Geniş bir tarihsel perspektiften bakarak farklılıklarımızın ötesine geçebilirsek tarihin sınamasından geçebilecek sonuçlar elde edebiliriz." dedi.

        Çin'in barışçı kalkınmaya bağlı olduğuna, hiçbir zaman savaş başlatmadığına ya da yabancı bir ülkeyi işgal etmediğine işaret eden Şi, "Çin ne kadar büyürse büyüsün asla başka ülkelere tehdit oluşturmayacaktır." ifadesini kullandı.

        İngiliz Başbakanı Starmer ise uzun süredir ülkesinden Çin'e lider düzeyinde ziyaret yapılmadığına dikkati çekerek, iki ülkenin küresel büyüme ve istikrar için ilişkilerini ilerletmesi gerektiğini vurguladı.

        Starmer, "Çin, küresel sahnede hayati bir aktör, ülkelerimiz arasında işbirliği olanaklarını tespit edecek ama aynı zamanda anlaşmazlık konularında anlamlı diyaloğa izin verecek daha incelikli bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekiyor." şeklinde konuştu.

        Bir İngiltere Başbakanı, 8 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret ediyor

        İngiltere Başbakanı Keir Starmer, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife politikası ve küresel planda revizyonist talepleriyle Batılı müttefiklerini yabancılaştırdığı bir dönemde Çin'i ziyaret ediyor.

        3 günlük ziyaret için dün Pekin'e gelen Starmer, 8 yıl aradan sonra Çin'i ziyaret eden ilk İngiltere Başbakanı oldu. En son eski Başbakan Theresa May, 2018'de ülkeyi ziyaret etmişti.

        Ziyarette, Başbakan Li Çiang ve Ulusal Halk Kongresi Başkanı Cao Lıci ile görüşecek Starmer, başkent Pekin'in yanı sıra Şanghay şehrinde temaslarda bulunacak.

        Starmer'ın ziyaretinin, ABD Başkanı Trump'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Avrupa'yı dışlayan tutumu, Grönland'ı ilhak etme ve Kanada'yı ülkesine katma gibi revizyonist talepleriyle Batı ittifakını sarstığı bir dönemde yapılması dikkati çekiyor.

        İngiliz Başbakan, ziyaretinde, hem iki ülke arasında son yıllarda gerilimli seyir izleyen ilişkileri normalleştirerek ekonomi alanında yeniden güçlendirmeyi hem de değişen koşullarda siyasi ilişkilere yeni bir doğrultu kazandırmayı hedefliyor.

