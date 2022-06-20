Çin'den anti-balistik füze denemesi 0:00 / 0:00

AA

Çin'in karada konuşlu orta menzilli anti-balistik füze (ABM) denemesi gerçekleştirdiği bildirildi.

AA'nın Global Times'a dayandırdığı habere göre, Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, orta menzilli anti-balistik füze denemesinin başarıyla yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, füze testinin savunma amaçlı olduğu ve herhangi bir ülkeyi hedef almadığı belirtildi.

Çin'in bu testinin 6'ncı anti-balistik füze denemesi olduğu, füze sistemlerinin dünya atmosferinin dışındaki hedefleri vurabildiği de ifade ediliyor.