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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Çin Devlet Başkanı yeni teşvik planını açıklayacak - İş-Yaşam Haberleri

        Çin Devlet Başkanı yeni teşvik planını açıklayacak

        Çin Devlet Başkanı Şi Jinping'in Ulusal Halk Kongresi'ne yeni teşvik paketini açıklaması bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2025 - 07:47 Güncelleme: 03.03.2025 - 07:47
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        Çin yeni teşvik planını açıklayacak
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        Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, yılın en büyük siyasi toplantısı olan Ulusal Halk Kongresi’ne yenilenen ekonomik güvenle giriyor. Ancak, ABD Başkanı Donald Trump’ın artırdığı gümrük tarifeleri, Pekin yönetimini zorlayabilir.

        Yapay zekâ alanındaki ilerlemeler ve Başkan Şi’nin Alibaba’nın kurucusu Jack Ma gibi özel sektör girişimcileriyle yakınlaşması, Ulusal Halk Kongresi öncesinde borsada güçlü bir yükseliş yaşanmasını sağladı.

        Çarşamba günü Pekin’de başlayacak olan bu yıllık oturum, bakanlar ve eyalet liderleri de dahil olmak üzere binlerce delegeyi bir araya getirecek. Analistlere göre, yetkililer bu yıl için yaklaşık yüzde 5’lik iddialı bir büyüme hedefi belirleyecek.

        Bu hedefe ulaşmak için, politika yapıcılar Çin’in resmi bütçe açığı hedefini son otuz yılın en yüksek seviyesine çıkarmayı planlıyor. Bu strateji kapsamında, deflasyon, emlak sektörü krizi ve şimdi de ABD ile ticaret savaşıyla mücadele eden ekonomiye trilyonlarca yuan enjekte edilmesi bekleniyor.

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