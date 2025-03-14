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        Haberler Dünya Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya ile ihtilaflı adacıkların çevresinde devriye yaptı | Dış Haberler

        Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya ile ihtilaflı adacıkların çevresinde devriye yaptı

        Çin, Doğu Çin Denizi'nde Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak isimlendirdiği ihtilaflı adacıkların çevresinde devriye faaliyetinde bulunduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 14.03.2025 - 10:45
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        Çin'den ihtilaflı alanda devriye
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        Çin Sahil Güvenliğinden yapılan açıklamada, devriye faaliyetinin, "Çin'in haklarını ve çıkarlarını hukuka uygun olarak korumayı amaçladığı" belirtildi.

        Çin gemilerinin faaliyetinin, adacıkları topraklarının parçası olarak gören Japonya'nın tepkisini çekmesi bekleniyor.

        Tokyo yönetimi, Çin Sahil Güvenliğinin daha önce yaptığı devriye faaliyetleri nedeniyle Çin'i diplomatik kanallardan protesto etmişti.

        Doğu Çin Denizi anlaşmazlığı

        Japonya'nın "Senkaku", Çin'in "Diaoyü" olarak isimlendirdiği adacıkları hem Tokyo hem de Pekin yönetimleri tarihsel egemenlik alanı olarak görüyor.

        Japonya'nın, Tayvan Adası'na kadar uzanan Ryukyu ada zincirinin parçası olarak gördüğü adacıklar, halen Tokyo'nun fiili kontrolünde bulunuyor.

        En büyüğü 4,3 kilometrekare genişliğinde, yerleşime imkan vermeyen kayalık kaplı adacıklar üzerindeki anlaşmazlık zaman zaman iki ülke arasında gerilimlere yol açıyor.

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