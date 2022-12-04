Çin'in taykonot ekibi 6 ay sonra Dünya'ya döndü

Devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Çın Dong, Liu Yang ve Cai Şucı'yı taşıyan Şıncou-14 uzay kapsülü, akşam saatlerinde Gobi Çölü'ndeki Donfıng sahasına indi.

Uzay istasyonuna yollanan üçüncü ekip olan taykonot grubu, 6 ay boyunca istasyonun ana iskeletinin kurulumuna yönelik çalışmalar yürütmüş, bunun için 3 kez uzay yürüyüşü gerçekleştirmişti.

Taykonotlar, Şıncou-15 mekiği ile 29 Kasım'da istasyona gönderilen yeni taykonot ekibi ile ilk kez yörüngede görev devir teslimi yapmıştı.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU KURMA PLANI

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanında işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle kendi uzay istasyonunu kurmak için çalışmalar yürütüyor.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülü ve bir uzay teleskobundan oluşması planlanan Tiengong İstasyonu tamamlandığında Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu ile yaklaşık aynı boyutlarda olacak.