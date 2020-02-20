Reuters

Çinli yetkililer şirketler i çin finansman maliyetlerini düşürmeye ve koronavirüs salgınının ciddi şekilde sarstığı ekonomiyi desteklemeye yönelik adımlar atarken, Çin beklentilere paralel politika faizi olan borç verme faiz oranını (LPR) düşürdü.

Salgın, küresel tedarik zincirlerini alt üst ederken, Çin'deki işyerlerinde ve fabrika faaliyetlerinde büyük çaplı aksamaya neden oldu. Bu durum yetkilileri, koronavirüsün yarattığı olumsuz etkiyi hafifletmek için son haftalarda politika önlemleri almaya sevk etti.

BAZ OLARAK KULLANILIYOR

Çin Merkez Bankası (PBOC),Ağustos ayında kullanmaya başladığı bir yıllık temel borç verme faiz oranını 10 baz puan düşürerek yüzde 4.15'ten yüzde 4.05'e indirdi. Beş yıllık LPR'yi ise 5 baz puan düşürerek yüzde 4.80'den yüzde 4.75'e indirdi. LPR, her ayın 20'sinde açıklanıyor. LPR faiz kotasyonları, merkez bankasının açık piyasa operasyonlarında oluşan faizlere dayandırılıyor. Bankalar verdikleri yeni kredilerin maliyetini belirlerken LPR oranını esas alıyor ve değişken kredi faizlerine baz olarak yine LPR'yi kullanıyor.

Ayrıca bir araya gelip kredi faizlerinde taban oran belirlemiyor. Reuters anketine katılan 51 katılımcının tümü, LPR'de indirim bekliyordu. Katılımcıların dörtte üçü hem 1 yıllık hem de 5 yıllık LPR'de 10 baz puan indirim bekliyordu. Yatırımcılar, yetkililerin yakın vadede krizin üstesinden gelmekte zorlanan küçük işletmelere yardımcı olmak için daha fazla parasal genişleme ve mali destek sunacağını düşünüyor.