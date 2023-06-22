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Çin merkezli hava yolu şirketi İstanbul uçuşlarına yeniden başladı

Çin merkezli hava yolu şirketi Sichuan Airlines, Kovid-19 pandemisi nedeniyle ara verdiği Chengdu-İstanbul uçuşlarına üç yıl aranın ardından yeniden başladı.

Çin merkezli hava yolu şirketi İstanbul uçuşlarına yeniden başladı
DHA

Çin'in Chengdu şehrinden dün havalanan Sichuan Havayolları'na ait tarifeli uçak, İstanbul Havalimanı'nda Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Sichuan Airlines Genel Müdürü Cheng Xiaobo ve İGA İstanbul Havalimanı Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman'ın katıldığı törenle karşılandı. Pandemi nedeniyle ara verdiği seferlere yeniden başlayan Sichuan Havayolları’nın Chengdu-İstanbul seferlerinin, pazartesi ve çarşamba olmak üzere haftada iki kez ve Airbus A330-200 ila A330-300 tipi uçaklarla yapılacağı belirtildi.
Seferlerin başlamasıyla birlikte 2023 yılı içinde Sichuan Havayolları, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başlayan 11'inci hava yolu şirketi oldu; toplam hava yolu sayısı da 91'e ulaştı.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ YAKIN İŞ BİRLİĞİNİ DAHA DA İLERİ SEVİYELERE TAŞIYACAK"

Törende konuşan İGA Kurumsal İlişkiler Direktörü Turgay Yaman, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Çin'deki beşinci diplomatik temsilciliği olan Chengdu Başkonsolosluğu'nun yakın zamandaki açılışını takiben yeniden başlayan Chengdu-İstanbul uçuşlarının iki ülke arasındaki yakın iş birliğini daha da ileri seviyelere taşımaya katkı sağlayacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
İstanbul Havalimanı'nın 2023 yılı hedefleri arasında havalimanına operasyon gerçekleştiren hava yolu şirketlerinin sayısının 100'e çıkarılması da yer alıyor.

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