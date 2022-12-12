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Haberler Televizyon Çin Seddi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? The Great Wall ne zaman çekidi?
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Çin Seddi filminin konusu nedir, oyuncuları kim?

Çin Seddi filmi beyaz perdenin ardından televizyon ekranlarında tekrardan izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Ünlü aktör Matt Damon'un başrolü üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Zhang Yimou oturmaktadır. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Çin Seddi filminin konusu ve oyuncu kadrosunu mercek altına aldı. İşte Çin Seddi filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

Çin Seddi filminin konusu nedir, oyuncuları kim? The Great Wall ne zaman çekidi?

Vizyona girdiği 2016 yılında aksiyon sahneleri ve ilgi çekici senaryosu ile izleyicilerin dikkatini çekmeyi başaran Çin Seddi, ABD'de 2017 yılında sinemaseverlerle buluşmuştur. Peki, "Çin Seddi filminin konusu nedir, oyuncuları kim?" İşte Çin Seddi filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

ÇİN SEDDİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Çin Seddi dünyanın en büyüleyen ve gizemli yapılarından biridir. Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan bu savunma hattının Moğol ve Türk boylarının saldırısına karşı savunma amacıyla kurulduğu düşünülmektedir. Ancak Yimou imzalı film seddin aslında çok daha güçlü fantastik yaratıklara karşı kurulduğunu iddia ediyor.

ÇİN SEDDİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Matt Damon - William Garin

Jing Tian - Komutan Lin

Pedro Pascal - Pero Tovar

Willem Dafoe - Sir Ballard

Andy Lau - Wang

Zhang Hanyu - General Shao

Eddie Peng - General Wu

Lu Han - Peng Yong

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