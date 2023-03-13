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Haberler Gündem Çin Takvimi bebek cinsiyeti hesaplaması 2023 | Çin Takvimi ile cinsiyet hesaplama nasıl yapılır?
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Çin Takvimi bebek cinsiyeti hesaplaması nasıl yapılır 2023?

Güneş ve Ay hareketlerinin yanında Çin özel günlerini de dikkate alınarak hazırlanan Çin Takvimi çok eski yıllardan beri birçok amaç için kullanılmaktadır. Çin Takvimi'nde 12 yıllık bir döngü kullanılmaktadır ve her döngü 5 kez tekrarlanmaktadır. Bizim kullandığımız takvime kıyasla 1 senenin 11 gün daha kısa olması Çin Takvimi'nin öne çıkan özelliklerindendir. Çin Takvimi hamilelik sürecinde bebeğin cinsiyetinin tahmin edilmesi ile muhtemel sonucu göstermektedir. İşte 2023 Çin Takvimi ile cinsiyet hesaplama ekranı...

Çin Takvimi bebek cinsiyeti hesaplaması 2023 | Çin Takvimi ile cinsiyet hesaplama nasıl yapılır?
HABERTURK.COM

Bebeklerin cinsiyetlerinin hesaplanmasında yüksek bir oranı olduğu iddia edilen Çin Takvimi ile cinsiyet hesaplaması, Çin'de çok eskiye kadar dayanan bir gelenektir. Çin Takvimi cinsiyet hesaplama yöntemi hamilelik sürecinde kadınlar tarafından bebeğin cinsiyetini tahmin etmek ve planlama yapmak için kullanılmaktadır. Çin Takvimi ile hesaplama yapabilmek için yaş hesaplamanız ve gebe kaldığınız ayı bilmeniz yeterlidir. Bu bilgiler kapsamında bebeğinizin muhtemel cinsiyetini öğrenebilirsiniz. İşte, Çin Takvimi ile cinsiyet hesaplaması hakkında detaylar...

Çin Takvimi 2023 ile Cinsiyet Tahmini

Cinsiyet hesaplama için, anne adayının yaşına ve hamileliğin tahmini ayına bakarak, Çin Takvimi cinsiyet tablosuna göre tahmin yapılır. Aşağıda verilen link üzerindeki sütunlar hamileliğin tahmini aylarını, satırlar ise anne adayının doğum tarihindeki Çin takvimi yıllarını gösterir. Anne adayının yaşı, yukarıdaki bilgilerle birleştirilerek, cinsiyet tahmini için doğru hücredeki sembole bakılır.

Ayrıca, her insanın biyolojisi farklı olduğundan ve cinsiyet belirleme süreci oldukça karmaşık olduğundan, sonuçların tam olarak doğru olması mümkün değildir. Bu nedenle, Çin Takvimi, eğlence amaçlı kullanılması veya yalnızca merakı gidermek için kullanılması önerilir. Kesin sonuçlar elde etmek için, tıbbi testler ve muayeneler gereklidir.

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Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut

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