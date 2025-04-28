Cinayet masasının efsaneleri buluştu

Türk polisiye filmler ve dizilere konu olan İstanbul Cinayet Masasının eski efsane olmuş isimleri yıllar sonra bir araya geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 1980, 1990 ve 2000 yıllarda İstanbul Cinayet Büro Amirliği’nde görev yapmış polis memurları ve rütbeliler önceki gün Üsküdar Polis Evi’nde bir araya geldi.

SERİ KATİLLER, GÜNDEM YARATAN CİNAYETLER

Organizasyonu 1990’lı yıllarda eski cinayet büro amirliği yapmış olan Başmüfettiş Emniyet Müdürü Oktay Özbakır ve eski cinayet masası ile gasp masasında bölge amirliği yapan Başmüfettiş Recep Gündüz yaptı. Buluşmaya yemeğine daha önce İstanbul Cinayet Masasında büro amiri ve bölge amiri yapanlar ile yeni cinayet büro amiri gibi önemli rütbeli isimler katıldı. Bunların arasında eski İzmir emniyet müdürü Mehmet Şahne, Eski Manisa Müdürü Mesut Gezer, Eski Tekirdağ il emniyet müdürü Hakan Fındık, emekli emniyet müdürü Metin Örel, emekli emniyet müdürü Mehmet Arslan, Başmüfettiş emniyet müdürü Uğur Alan ve Başmüfettiş emniyet müdürü Kenan Şaban Süzgün ile misafir olarak İstanbul Cinayet Büro Amiri Serhat Güncü yer aldı.