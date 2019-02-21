Antalya'nın Kemer ilçesinde, Erdoğan Akbaş'ın öldürülmesinin ardından 10 yıl sonra cinayet sanığı olarak tutuklanan Asım Onur Ceyhan, hakim karşısına çıktı. Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Asım Onur Ceyhan, öldürülen Erdoğan Akbaş'ın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"ÖLÜM NEDENİ TESPİT EDİLEMEDİ"

AA'da yer alan habere göre mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, kayalıklarda bulunan cesedin çürümesi nedeniyle maktulün ölüm nedeninin tespit edilemediğini belirtti. Sanığın, bir arada oldukları öne sürülen tarihlerde maktulü bir iki kez arayıp kısa mesaj gönderdiği bildirilen mütalaada, Asım Onur Ceyhan'ın cep telefonuyla, "Suç delili ve parmak izi nasıl yok edilir" gibi internetten yüzden fazla araştırma yapıldığının tespit edildiği vurgulandı.

Asım Onur Ceyhan tarafından öldürülen Erdoğan Akbaş.

SAVCI, MÜEBBET HAPİS İSTEDİ

Mütalaada, Ulusal Kriminal Bürosu'nun raporuna göre, maktulle telefonla en son görüşen kişinin sanık olduğu kaydedildi. Savcı, sanık pilotun "kasten öldürme" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

ALACAK-VERECEK İDDİASI

Kemer ilçesinde masörlük yapan Erdoğan Akbaş'ın cesedi, 2008 yılında, Döşemealtı ilçesi Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda bulunmuş, olaydan 10 yıl sonra gözaltına alınan 4 şüpheliden özel bir havayolu şirketinde pilotluk yapan Asım Onur Ceyhan tutuklanmıştı. Cinayetin ikili arasında yaşanan borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle işlendiği iddia edilmişti.