Komşu cinneti! Baba ile oğlunu öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaCİNAYET! Son dakika: Komşu, baba ile oğlunu öldürdü
ABONE OL

Muğla'da komşu cinneti! Tartıştığı baba ile oğlunu öldürdü

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy'de iki komşu arasında tartışma cinayetle sonlandı. 2017 yılındaki yangın felaketiyle adı duyulan köydeki olayda, Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit komşuları tarafından öldürüldü

CİNAYET! Son dakika: Komşu, baba ile oğlunu öldürdü
Komşu cinneti! Baba ile oğlunu öldürdü
0:00 / 0:00
İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy’de iki komşu arasında meydana gelen kavgada baba ve oğlu öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 2017 yılı eylül ayının ilk haftasında yaşadığı büyük yangın felaketiyle tanınan ve Zeytinköy'de aynı binada altlı üstü ikamet eden iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet oluştu.

Kavgalı olan komşular arasında tekrar alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca komşusu tarafından öldürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi gönderildi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AÖF bahar dönemi sınavları ne zaman? Sınav giriş belgesi yayında! 2021 Açıköğretim Fakültesi vize final tarihl
GÜNDEMAÖF bahar dönemi sınavları ne zaman yapılacak?
KAN DONDURAN OLAY! Son dakika: İkranur'un davasında flaş gelişme!
GÜNDEMİkranur'un davasında flaş gelişme!
Son dakika: Ayasofya İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın görevinden ayrıldı
GÜNDEMAyasofya İmamı görevinden ayrıldı
AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? 2. dönem AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEMAÖL sınav sonuçları açıklandı mı?
Aşılamada son durum
GÜNDEMAşılamada son durum (8 Nisan 2021)
DEHŞET! Son dakika: Ölü bulunmuştu, katil torun çıktı!
GÜNDEMÖlü bulunmuştu, katil torun çıktı!
Son dakika! Yurtdışına kaçmaya çalışan 9 şüpheli yakalandı!
GÜNDEMYurtdışına kaçmaya çalışan 9 şüpheli yakalandı!
NASA fotoğraf yarışması Van Gölü oylama ekranı! NASA Van Gölü fotoğrafı oylama nasıl yapılır, nasıl oy verilir
GÜNDEMNASA fotoğraf yarışması Van Gölü fotoğrafı oylama ...
2021 ÖSYM sınavları başvuru ve sınav tarihleri: ÖSYM Sınav takvimine göre 2021 YDS, E-YDS, DİB-MBSTS, KPSS, ALES sınav tarihleri
GÜNDEM2021 ÖSYM sınav takvimi: 2021 KPSS, DGS, YÖKDİL, ALES ...
E-NABIZ AŞI SORGULAMA: Aşı sırasında son durum ne, aşı sırası hangi yaş grubunda? 50 yaş aşılama başladı mı?
GÜNDEMKoronavirüs aşı sırası sorgula!