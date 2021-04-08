Komşu cinneti! Baba ile oğlunu öldürdü 0:00 / 0:00

İHA

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Zeytinköy’de iki komşu arasında meydana gelen kavgada baba ve oğlu öldürüldü.

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. İHA'nın haberine göre, 2017 yılı eylül ayının ilk haftasında yaşadığı büyük yangın felaketiyle tanınan ve Zeytinköy'de aynı binada altlı üstü ikamet eden iki komşu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle husumet oluştu.

Kavgalı olan komşular arasında tekrar alevlenen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle, Erol Atmaca ile oğlu Emre Yiğit Atmaca komşusu tarafından öldürüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi gönderildi.