Cinayet şüphelisi, maktulün takip ettiği araçtan çıktı!
İstanbul Maltepe'de belediyede temizlik işçisi olan Murat Öztürk, motosikletle işe giderken silahlı saldırıda öldürüldü. Olay sonrası çalışma yapan polis ekipleri güvenlik kameralarından yola çıkarak, Esat M. adlı bir kişiyi tespit etti. Çelişkili bilgi veren Esat M.'nin kullandığı araçta bir adet boş kovan ve kan benzeri leke bulunan ayakkabı bulundu. Olayı azmettirdiği iddia edilen Tolga T. ile şüpheli Esat M., gözaltına alındı
Olay dün saban saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İşe gitmek üzere motosikletiyle ilerleyen belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Öztürk kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, saldırıda kurşunların hedefi olan Öztürk motosikletiyle birlikte yere düştü.
TRAFİK KAZASI DENDİ CİNAYET ÇIKTI
Şüpheli olay yerinden kaçarken, Öztürk'ü motosikletle birlikte yerde yaralı halde gören mahalle sakinleri trafik kazası yaşandığını düşünerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Öztürk'ü başından silahla vurulmuş halde buldu. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Murat Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
ŞÜPHELİ ARAÇ GÖRÜNTÜSÜ
Olayın ardından ekipler çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda, maktulün, motosikletiyle işe giderken görüntüsü elde edildi. Görüntüleri inceleyen polis, maktulün bir aracın peşinden gittiğini gördü. Bunun üzerine bu araç incelemeye alındı. Kısa sürede bu aracı çeşitli suçlardan 10 suç kaydı bulunan Esat M.'nin (27) kullandığı tespit edildi.
KANLI AYAKKABI BULUNDU
Esat M. ile yapılan görüşmede, çelişkili bilgiler verildiği fark edildi. Bunun üzerine aracı arandı. Yapılan aramada boş bir kovan ve Esat M.’ye ait kan lekeli bir ayakkabı bulundu. Esat M., gözaltına alınırken, soruşturma derinleştirildi. Soruşturmada, yapılan çalışmalar ve elde edilen tanık beyanlarında, Murat Öztürk’ün husumetlisi olan Tolga T.(33) adlı kişi tespit edildi. Bunun üzerine Tolga T. de gözaltına alındı.
ADLİYEYE GÖNDERİLDİ
Elde edilen kanlı ayakkabı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na, boş kovan ise kriminal incelemeye gönderildi. Gözaltına alınan Esat M. ile olayı azmettirdiği değerlendirilen Tolga T.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alındı. Yapılan işlemlerin ardından 2 şüpheli adliyeye gönderildi.