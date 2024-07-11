Cinayet şüphelisi, maktulün takip ettiği araçtan çıktı!

Olay dün saban saat 06.00 sıralarında meydana geldi. İşe gitmek üzere motosikletiyle ilerleyen belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan Murat Öztürk kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, saldırıda kurşunların hedefi olan Öztürk motosikletiyle birlikte yere düştü.

Olayın ardından ekipler çalışma başlattı. Başlatılan çalışmalarda, maktulün, motosikletiyle işe giderken görüntüsü elde edildi. Görüntüleri inceleyen polis, maktulün bir aracın peşinden gittiğini gördü. Bunun üzerine bu araç incelemeye alındı. Kısa sürede bu aracı çeşitli suçlardan 10 suç kaydı bulunan Esat M.'nin (27) kullandığı tespit edildi.

KANLI AYAKKABI BULUNDU

Esat M. ile yapılan görüşmede, çelişkili bilgiler verildiği fark edildi. Bunun üzerine aracı arandı. Yapılan aramada boş bir kovan ve Esat M.’ye ait kan lekeli bir ayakkabı bulundu. Esat M., gözaltına alınırken, soruşturma derinleştirildi. Soruşturmada, yapılan çalışmalar ve elde edilen tanık beyanlarında, Murat Öztürk’ün husumetlisi olan Tolga T.(33) adlı kişi tespit edildi. Bunun üzerine Tolga T. de gözaltına alındı.

ADLİYEYE GÖNDERİLDİ

Elde edilen kanlı ayakkabı incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu’na, boş kovan ise kriminal incelemeye gönderildi. Gözaltına alınan Esat M. ile olayı azmettirdiği değerlendirilen Tolga T.'nin Asayiş Şube Müdürlüğü’nde ifadeleri alındı. Yapılan işlemlerin ardından 2 şüpheli adliyeye gönderildi.