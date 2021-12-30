Cinayetten 'gönül ilişkisi' çıktı 0:00 / 0:00

DHA

Kayseri'de, Ercan Kimsesiz'in (33) otomobilde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Suriye uyruklu Ebu Muhammed C., Kimsesiz'i yakını ile gönül ilişkisi yaşadığı için öldürdüğünü söyledi.

Olay, önceki gün Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Baldöktü Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ercan Kimsesiz, otomobilinde Suriye uyruklu Ebu Muhammed C. ile bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Ebu Muhammed C., cebinden çıkardığı bıçakla Kimsesiz'i yaraladıktan sonra kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, yaralı Kimsesiz'i, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Kimsesiz, hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

Olay sonrası çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Ebu Muhammed C.'yi kent merkezinde saklandığı evde yakaladı. Ebu Muhammed C.'nin alınan ilk ifadesinde, "Ercan Kimsesiz'in bir yakınımla gönül ilişkisi vardı. Kendisini uyarmak için yanına gittim. Araçta tartışınca da bıçakladım. Cinayeti namusum nedeniyle işledim" dediği belirtildi.

ZIRHLI POLİS ARACILA SEVK EDİLDİ

Kayseri'de Ercan Kimsesiz'i (33) bıçaklayarak öldüren Suriye uyruklu Ebu Muhammed C. (21), emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirildi. Zırhlı polis aracından indirilen cinayet zanlısı, nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

2 ÇOCUK BABASI TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Kimsesiz'in cenazesi ise, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Hulusi Akar Camisi'ne getirildi. Cenazeye Kimsesiz'in yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından 2 çocuk babası, toprağa verildi.