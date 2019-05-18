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Çinçilla nedir? Nesli tükenmekte olan Çinçilla ne tür bir hayvandır?

Ankara'da boş arazide, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 25 ölü çinçilla bulundu. Çinçilla nedir? Nesli tükenmekte olan Çinçilla ne tür bir hayvandır? soruları vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. İşte Çinçilla'ya dair detaylar...

Çinçilla

Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan koruma altındaki çinçillanın kürkünden üretilen mantoların Avrupa ülkelerinde 10 bin ila 300 bin Euro arasında satılmaktadır. Peki Çinçilla nedir? Nesli tükenmekte olan Çinçilla ne tür bir hayvandır?  İşte Çinçilla'ya dair detaylar... 

ÇİNÇİLLA NEDİR?

Çinçilla (Chinchilla),çinçillagiller familyasının bir cinsi olan kemirgenlerdir. Kökeni aslen Güney Amerika olup, önceleri mavimsi boz postu yüzünden avlanmış ve neredeyse nesli tükenme aşamasına varmıştır. Bugün de ev ve kürk hayvanı olarak kullanılmaktadırlar.

Çinçilla'nın, bu soğuk iklim tavşanının kürkü, santimetrekaresinde 25.000 adet kılla hayvanlar arasında en sıkı kürk şampiyonudur.Karşılaştırma yapmanız açısından 25 yaşında bir erkekte 600 adet/cm² saç olduğunu hatırlatalım. Bu inanılmaz yoğunlukta, her bir folikülünde 60-80 adet kıl-saç bulunan kürk iki katmandan oluşur.

Birinci katmandaki kısa tüyümsü, yünümsü kılların kalınlığı sadece 12-16 mikron, ikinci tabaka kılların kalınlığı 24-28 mikron,uzunluğu ise 4–8 mm'dir. Bu kadar yoğun kürkün içinde diğer hayvanlarda yaşayan hiçbir asalak, parazit yaşayamaz. Çinçilla'da, deri altında ne ter ne de yağ bezleri bulunur.

Hayvan suya düştüğünde hemen ıslanır ve o kadar ağırlaşır ki su yüzeyinde kalamaz, batar. Nemlenmiş Çinçilla kürkünü kurutmak ve tüyleri kabartmak için volkanik kül ve çok küçük, mikronik tozlar kullanılır.

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