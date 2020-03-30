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Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner, koronavirüs salgınına karşı milli dayanışmanın önemine dikkat çektiği mesajda, salgın süresince grup bünyesindeki tüm sektör çalışanlarının işlerine devam edeceğini duyurdu. Açıklamada şöyle denildi:

Ülkemizi de etkileyen küresel korona salgınına karşı devletimiz ve milletimiz olarak birlikte büyük bir mücadele süreci içerisindeyiz.

En başta gece gündüz demeden ve hayatlarını riske atarak sevdiklerimizi korumaya, kurtarmaya çalışan her kademedeki, ellerinden gözlerinden öpülesi, sağlık emekçilerimiz olmak üzere, bu mücadelede milletimize hizmet için fedakarca görev yapan kamu ve özel tüm yetkili ve görevlilere Ciner Grubu olarak en derin şükranlarımızı sunuyoruz.

Biliyoruz ki, millet olmak; öncelikle kederde ve kıvançta, tasada ve sevinçte birlikte olmak, milli dayanışma demektir.

İşte bu bilinçle bu mücadele sürecinde yer almak amacıyla Ciner Grubu olarak;

Koronavirüs salgını sürecinde, gerek sanayi gerekse medya sektöründeki değerli çalışanlarımızla iş ilişkimizi devam ettireceğimizi; korona salgını gerekçesiyle işçi çıkartmayacağımızı, bu sebeple iş ilişkimizi sonlandırmayacağımızı değerli çalışanlarımıza ve aziz milletimize saygıyla duyuruyoruz.

Binlerce değerli çalışanıyla Ciner Grubu, milletimizin ve devletimizin salgına karşı verdiği bu mücadele sürecinin sosyal ve ekonomik cephesine bu kararıyla katkı yapacak olmaktan gurur ve mutluluk duymaktadır.

Turgay CİNER

Ciner Grubu Başkanı