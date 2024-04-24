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        Ciner Medya'dan CHP lideri Özel'e ziyaret

        Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e nezaket ziyaretinde bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 17:19 Güncelleme: 24.04.2024 - 17:19
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        Ciner Medya'dan CHP lideri Özel'e ziyaret
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        Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında görüştü.

        Tekdağ görüşmede, Özel'i kurultay ve seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Aynı zamanda kısa bir süre önce geçirdiği operasyon dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.

        Tekdağ’a ziyareti esnasında Habertürk Televizyonu Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır ve Habertürk Editörü Mahir Kılıç da eşlik etti.

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