Ciner Medya'dan CHP lideri Özel'e ziyaret

Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki makamında görüştü.

Tekdağ görüşmede, Özel'i kurultay ve seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti. Aynı zamanda kısa bir süre önce geçirdiği operasyon dolayısıyla geçmiş olsun temennisinde bulundu.