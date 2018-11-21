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Çingene Kızı Mozaiği'nin ABD'deki eksik parçaları yola çıkıyor

ABD'nin Ohio eyaletindeki Bowling Green Eyalet Üniversitesinde sergilenen Çingene Kızı Mozaiği'nin eksik parçaları, Gaziantep'e getirilmek üzere Türk yetkililer tarafından teslim alındı. Uzun yıllardır ABD'de sergilenen eksik parçalar, ilk kez cep telefonu ile görüntülendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eksik parçaların fotoğraf ve videolarını resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

21.11.2018 - 10:43 | Güncelleme: İHA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un 26 Kasım'da ABD'den alınarak Türkiye'ye getirileceğini açıkladığı Çingene Kızı Mozaği'nin eksik parçaları Gaziantep'e getirilmek üzere Türk yetkililere teslim edildi. ABD'nin Chicago kentinden 26 Kasım'da THY uçağıyla Gaziantep'e getirilecek olan parçalar için hazırlıklar başladı.

İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Uzun yıllardır ABD'de sergilenen eksik parçalar, ilk kez cep telefonu ile görüntülendi. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eksik parçaların fotoğraf ve videolarını resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

KALICI YERLERİNE YERLEŞTİRİLECEK

Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek eserler, Çingene Kızı'nın yakınlarında oluşturulmaya başlanan geçici alanda görülebilecek. Daha sonra ise parçalar kalıcı yerlerine yerleştirilecek.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bowling Green Eyalet Üniversitesindeki Wolfe Sanat Merkezi'nde sergilenmek üzere eserlerin replikalarının yaptırılmasını üstlenirken, parçaların Türkiye’ye nakliyesi Kültür ve Turizm Bakanlığınca gerçekleştirilecek.

İLK GİRİŞİM 2012 YILINDA YAPILDI

Parçaların Türkiye'ye getirilmesi için ilk kez 2012 yılında girişimleri yapılan 12 parçayla ilgili daha kapsamlı çalışmalar 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı uhdesinde devam etmişti. 1960'lı yıllarda Zeugma Ören Yeri'ndeki kaçak kazılarda yurt dışına çıkarılan ve 1965'te Bowling Green Devlet Üniversitesince 35 bin dolar karşılığında Peter Marks isimli sanat tacirinden satın alınan Zeugma Mozaikleri, o tarihten bu yana üniversitedeki Wolfe Sanat Merkezi girişinde üzeri cam panel içinde döşenmiş vaziyette sergileniyordu.

PROTOKOL İMZALANMIŞTI

Yıllar önce Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Belkıs Zeugma Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan Çingene Kızı Mozaiği'nin kayıp 12 parçasının Türkiye'ye getirilmesi için geçtiğimiz aylarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında protokol imzalanmıştı. Protokol kapsamında Gaziantep'te getirilecek olan eksik parçalar Zeugma Mozaik Müzesi'nde sergilenecek.

 

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YORUMLAR 1
  • yok2504 51 dakika önce
    tebrikler
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