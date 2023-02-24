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Haberler Yaşam Cins Kedi Türleri, Cinsleri ve Özellikleri: Cins Kedi Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?
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Cins kedi türleri, cinsleri ve özellikleri: Cins kedi türleri ve çeşitleri nelerdir?

Kediler; güçlü bir anatomik yapıya sahip olan ve hızlı refleksleriyle dikkat çeken bir hayvan türüdür. Her biri kendine özgü davranışlara ve karakteristik özelliklere sahip olan kediler, aynı zamanda dünyada en çok tercih edilen evcil hayvanlar arasında başı çekmektedir. İnsanlara arkadaşlık etmeleriyle öne çıkan cins kedi türleri ve ırkları hangileridir? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

Cins Kedi Türleri, Cinsleri ve Özellikleri: Cins Kedi Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?
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İlk olarak Antik Mısır döneminde evcilleştirildiği tahmin edilen ve o günden bugüne sosyal hayatın içinde insanlarla birlikte yaşayan cins kedi cinsleri hangileridir? Gri cins kedi türleri nelerdir? İşte, tüm detaylar…

Cins Kedi Irkları

Yapılan bilimsel araştırmalar neticesinde cins kedi ırkları sayısının 70’den fazla olduğu tespit edilmiş olsa da farklı uluslararası organizasyonlar, cins kedi türleri hakkında farklı sayılar verebilmektedir. Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir kurum olan TICA 58, IPCBA 73, CFA 44, merkezi Lüksemburg’da yer alan FIFE ise cins kedi cinsleri sayısını 43 olarak açıklamaktadır.

Cins Kedi Özellikleri

Günümüzden 5 milyon önce ortaya çıkan ve bugün dünyanın en popüler evcil hayvanları listesinde ilk sırada yer alan cins kedi özellikleri şu şekilde listelenebilir:

  • Kediler güçlü bir anatomik yapıya, hızlı reflekslere ve güçlü pençelere sahip bir canlı türüdür.
  • Karanlık ortamlarda görme ve insan kulağının duyamayacağı frekanstaki sesleri duyma konusunda oldukça başarılılardır.
  • Genellikle tek başlarına yaşamalarına rağmen sosyal bir canlı türüdür. Bu özelliği sebebiyle kedilerin insanlarla olan iletişimi yüksektir.
  • Yavru bir kedinin sağlıklı büyümesi için yaklaşık olarak 3 ay annesiyle birlikte yaşaması gerekmektedir.
  • Kediler memeli hayvanlar arasında en çok uyuyan türler arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Bir kedi günde 15 ile 17 saat arasında uyuyabilmektedir.
  • Üst düzey bir sezgi gücüne sahip olan kediler; akılcı ve oldukça mantıklı canlılar olarak bilinmektedirler.

Cins Kedi Türleri

Kediler; insanlar tarafından en çok tercih edilen evcil hayvanlar arasında ilk sıralarda bulunmaktadır. 70’de fazla türe sahip olan kedilerin bazı türleri, diğerlerine nazaran daha çok tercih edilmektedir. Biz de sizler için en çok tercih edilen cins kedi türleri hakkındaki bilgileri derledik. İşte en çok tercih edilen cins kedi cinsleri

İran Kedisi: Uzun tüylü ve basık suratlı olan bu kedi türü, oldukça sessiz ve sakin olmasıyla bilinmektedir.

Ankara Kedisi: Fiziksel özellikleri sebebiyle Van Kedisi ile büyük benzerlikler gösteren Ankara kedileri, üstün bir zekâya ve oyuncu bir karaktere sahiptirler.

Van Kedisi: Çift renk gözleriyle dikkat çeken Van kedileri, insanlarla kolay iletişim kuran bir kedi türüdür. Diğer kedilerin aksine sudan da korkmayan Van kedileri, iyi birer yüzücüdürler.

Mavi Rus Kedisi: Sadık ve sakin bir tür olarak bilinen Mavi Rus kedileri; rutinlerine sadık, oyun düşkünü olarak bilinmektedirler.

British Shorthair: Adından da anlaşılacağı üzere İngiliz kökenli bir kedi türü olan bu cins, zeki ve uysal karakterleriyle dikkat çekmektedir.

Cins Kedi Türleri Scottish Fold

Sahiplerine bağlanmaları ile dikkat çeken ve yumuşak tüylere sahip olan Scottish Fold; hareket etmeyi sevmeyen ve uyumlu bir yapıya sahip bir kedi türüdür. Hareket etmemeleri sebebiyle kilo almaya oldukça müsait olan bu kedi türü, yuvarlak hatları ve gri, beyaz, siyah ve krem renkleriyle tanınmaktadırlar.

Gri Cins Kedi Türleri

  • Pixie Bob
  • Pallas Kedisi
  • Chartreux
  • Burma Kedisi
  • Maine Coon
  • Russian Blue
  • Scottish Straight
  • Scottish Fold
  • British Shorthair

Beyaz Kedi Türleri

Dünya kedi popülasyonun yaklaşık olarak %5’ine denk gelen beyaz kedi türleri şunlardır:

  • Ankara Kedisi
  • Van Kedisi
  • Devon Rex
  • Beyaz Scottish Fold
  • Russian White
  • Sibirya Kedisi
  • Khao Manee
  • Cornish Rex
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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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