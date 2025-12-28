Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Cins köpekler satın alan Kardashian kardeşlere büyük tepki

        Cins köpekler satın alan Kardashian kardeşlere büyük tepki

        Kim Kardashian ile Khloe Kardashian kardeşler, çocuklarına cins köpek aldıklarını duyurunca hem hayvanseverlerin hem de hayvan hakları örgütünün tepkisi gecikmedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2025 - 11:49 Güncelleme: 28.12.2025 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayvan hakları örgütünden tepki
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kim Kardashian, dört çocuğuna da Noel hediyesi olarak Pomeranian cinsi köpek yavruları hediye etmesiyle hem takipçilerinin hem de hayvan hakları örgütünün tepkisini çekti.

        45 yaşındaki realite şov yıldızı, çocuklarına canlı hayvan hediye etme kararı nedeniyle, şimşekleri üzerine çekti.

        41 yaşındaki kardeşi Khloe Kardashian da ailesine yeni bir köpek aldığını sosyal medyadan duyurdu. Khloe Kardashian, bu köpeği bir barınaktan değil, yetiştiriciden edinmişti. Dolayısıyla Khloe Kardashian da tepkilerden kaçamadı.

        REKLAM

        ABD merkezli hayvan hakları örgütü PETA'dan, Kardashian kardeşlere tepki açıklaması geldi. PETA'nın kurucusu Ingrid Newkirk, Kim Kardashian'ın hediyesini kınayarak; "Yavrular peluş oyuncak değil ve Kim'in barınaktaki yavru köpekler için sözcü olma fırsatını kaçırması ve bunun yerine sosyal medyada haklı olarak eleştirilmesi gerçekten çok üzücü" dedi.

        Ingrid Newkirk ayrıca, Khloe Kardashian'ın da barınaktan köpek sahiplenmemesini eleştirdi. Kardashian kardeşleri evsiz hayvanlar krizini görmezden gelmekle ve barınaktaki hayvanlara karşı duyarsızlıkla suçlayan Newkirk; "Kim ve Khloe'den, bir dahaki sefere evlerine bir hayvan almak istediklerinde PETA'yı veya bir barınağı aramalarını, büyüyen evsiz köpek yavrusu krizini durdurmaya yardımcı olmak için çocuklarını bir barınakta gönüllü çalışmaya göndermelerini, bir barınağın sahiplendirme etkinliğine ya da en azından bir kısırlaştırma gününe para ödemelerini rica ediyoruz" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trabzon'da çalıntı araçla kırmızı ışıkta bekleyen motosikletliye çarpıp metrelerce sürükledi: Dehşete düşüren kaza kamerada

        Trabzon'un Akçaabat ilçesinde çalıntı araç sürücüsü kırmızı ışıkta duran motosikletli kuryeye çarparak ölümüne neden oldu.

        #kim kardashian
        #Khloe Kardashian
        #Köpek
        #barınak
        #PETA
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Trump Zelenskiy ile görüşecek
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Tapu çetesi Sadullah Paşa'nın gelinini de katletti!
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Melatonin uyku sorunlarını çözmüyor
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Kuvvetli kar yağışı etkili olacak!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Fenerbahçe'den Davide Frattesi hamlesi!
        Siz hepiniz ben tek
        Siz hepiniz ben tek
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Yanardağ yeniden harekete geçti
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Mutlulukları uzun sürmedi
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        Şike kumpası soruşturmasında ifadeler ortaya çıktı
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        "Barışçıl yollara yanaşmazlarsa askeri operasyonla çözeceğiz"
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        Esenyurt'ta servis midibüsü devrildi
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        2026'ya girerken size eşlik edecek 8 tarif!
        Baharatların çiçek hali
        Baharatların çiçek hali
        Test sonuçları açıklandı!
        Test sonuçları açıklandı!
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        "Somaliland'i bilen var mı?"
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        2025'in en çok kazanan 10 futbolcusu!
        Markette sessiz çığlık
        Markette sessiz çığlık
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        EFT, havale ve nakit işlemlerine sıkı tedbir
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        Ortaokul mezunu... Kapadokya'yı 9 dilde tanıtıyor
        2025 âşıkları
        2025 âşıkları