Cins köpekler satın alan Kardashian kardeşlere büyük tepki

Kim Kardashian, dört çocuğuna da Noel hediyesi olarak Pomeranian cinsi köpek yavruları hediye etmesiyle hem takipçilerinin hem de hayvan hakları örgütünün tepkisini çekti.

45 yaşındaki realite şov yıldızı, çocuklarına canlı hayvan hediye etme kararı nedeniyle, şimşekleri üzerine çekti.

41 yaşındaki kardeşi Khloe Kardashian da ailesine yeni bir köpek aldığını sosyal medyadan duyurdu. Khloe Kardashian, bu köpeği bir barınaktan değil, yetiştiriciden edinmişti. Dolayısıyla Khloe Kardashian da tepkilerden kaçamadı.

ABD merkezli hayvan hakları örgütü PETA'dan, Kardashian kardeşlere tepki açıklaması geldi. PETA'nın kurucusu Ingrid Newkirk, Kim Kardashian'ın hediyesini kınayarak; "Yavrular peluş oyuncak değil ve Kim'in barınaktaki yavru köpekler için sözcü olma fırsatını kaçırması ve bunun yerine sosyal medyada haklı olarak eleştirilmesi gerçekten çok üzücü" dedi.

Ingrid Newkirk ayrıca, Khloe Kardashian'ın da barınaktan köpek sahiplenmemesini eleştirdi. Kardashian kardeşleri evsiz hayvanlar krizini görmezden gelmekle ve barınaktaki hayvanlara karşı duyarsızlıkla suçlayan Newkirk; "Kim ve Khloe'den, bir dahaki sefere evlerine bir hayvan almak istediklerinde PETA'yı veya bir barınağı aramalarını, büyüyen evsiz köpek yavrusu krizini durdurmaya yardımcı olmak için çocuklarını bir barınakta gönüllü çalışmaya göndermelerini, bir barınağın sahiplendirme etkinliğine ya da en azından bir kısırlaştırma gününe para ödemelerini rica ediyoruz" dedi.