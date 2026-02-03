Cinsel hikayeler okumak günah mı? Diyanet'e göre cinsel hikayeler okumak caiz mi?

Bununla birlikte İslam, cinselliğin sınır tanımaz biçimde yaşanmasını doğru bulmaz. Zina, teşhir, mahremiyet ihlali ve şehveti körükleyen davranışlar yasaklanmıştır. Din yalnızca fiilleri değil, fiillere götüren bakış, düşünce ve tutumları da dikkate alır. Haya, iffet ve mahremiyet İslam ahlakının temel unsurları arasında yer alır. Cinsel hikayeler okumak caiz mi, cinsel hikayeler okumanın günahı var mı? Sizin için araştırdık.

CİNSEL HİKAYELER OKUMAK GÜNAH MI?

Cinsel hikayeler okumak dinen sakıncalı kabul edilir ve günah kapsamında değerlendirilir. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamalarında insanın zihnini ve kalbini korumasının inanç ve ahlak açısından önemli olduğu vurgulanır. Cinsel içerikli hikayeler şehvet duygusunu harekete geçirir ve kişinin düşünce dünyasını olumsuz yönde etkiler. İslam’da harama götüren yolların da kapatılması esası benimsenir. Bu tür okumalar kişiyi zihinsel olarak günaha yaklaştırır ve nefsin kontrolünü zorlaştırır. Fiilin doğrudan fiziksel bir davranış olmaması hükmü hafifletmez. Çünkü din yalnızca dış davranışları değil kalbi ve zihni yönelişleri de dikkate alır. Şehveti bilinçli biçimde tahrik eden içeriklerle meşgul olmak edep ve haya anlayışıyla bağdaşmaz. Bu durum kişinin ibadet bilincini zayıflatabilir ve ahlaki sınırların bulanıklaşmasına yol açabilir. İslam’da cinsellik tamamen yasaklanmış bir alan değildir fakat meşru çerçeve içinde ele alınması gerekir. Bu çerçevenin dışına çıkan anlatımlar dinen uygun görülmez.

Cinsel hikayeler okuma konusunda mezhepler arasında hükmün özü bakımından belirgin bir görüş ayrılığı bulunmaz. Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezheplerinin tamamında şehveti bilinçli biçimde tahrik eden içeriklerle meşgul olmanın dinen sakıncalı olduğu kabul edilir. Mezhepler bu konuda fiilin şekline değil etkisine odaklanır. Okunan metnin kişide arzu uyandırması, hayayı zedelemesi ve harama yöneltmesi hükmün belirlenmesinde esas alınır. Hanefi mezhebinde kalbi ve zihni harama sürükleyen davranışlardan uzak durulması gerektiği vurgulanır. Şafii mezhebinde de benzer biçimde, doğrudan fiil olmasa bile şehveti kışkırtan unsurların günah kapsamında değerlendirileceği ifade edilir. Maliki mezhebi ahlaki boyutu daha belirgin şekilde ele alır ve insanın iç dünyasını bozan içeriklerden kaçınmayı esas alır. Hanbeli mezhebinde de haya ve edep anlayışına aykırı okumalar doğru bulunmaz. Diyanet değerlendirmelerinde de mezheplerin bu ortak yaklaşımı esas alınır. Cinsel içerik izlemek dinen günah kabul edilir ve İslam ahlak anlayışıyla bağdaşmaz. İnsanın gözünü, zihnini ve kalbini korumasının dini sorumluluk kapsamında değerlendirildiği ifade edilir. Cinsel içerikler şehvet duygusunu bilinçli biçimde harekete geçirir ve kişinin iradesini zayıflatır. İslam'da yalnızca fiilin kendisi değil o fiile götüren yollar da dikkate alınır. Göz yoluyla başlayan etki düşünce dünyasını etkiler ve kişiyi harama yaklaştırır. Bu sebeple izleme eylemi pasif bir davranış gibi görülmez. Bilinçli tercih söz konusudur ve ahlaki sorumluluk doğurur. Cinsel içerik izlemek haya duygusunu zedeler ve kişinin ibadet bilincini olumsuz etkileyebilir. Aile yapısına, evlilik anlayışına ve insan onuruna zarar verme riski de bu hükmün gerekçeleri arasında yer alır. İslam'da cinsellik meşru sınırlar içinde kabul edilir fakat bu sınırların dışına çıkan görsel içerikler dinen uygun görülmez.

Cinsel hikâye okumak orucu bozmaz fakat dinen sakıncalı kabul edilir. Oruç imsak vaktinden iftara kadar yeme, içme ve cinsel ilişkiden bilinçli biçimde uzak durmayı esas alır. Okuma fiili bu kapsamda doğrudan orucu bozan davranışlar arasında yer almaz. Bu nedenle yalnızca cinsel içerikli bir metin okumak orucun geçerliliğini ortadan kaldırmaz. Ancak konu orucun yalnızca şekil şartlarıyla sınırlı değildir. Din İşleri Yüksek Kurulu açıklamalarında orucun nefsi terbiye etmeyi, şehveti kontrol altına almayı ve ahlaki duyarlılığı güçlendirmeyi hedeflediği vurgulanır. Cinsel hikâyeler şehvet duygusunu bilinçli biçimde harekete geçirir ve orucun manevi yönüne zarar verir. Bu tür içerikler kişinin zihnini meşgul eder ve oruçtan beklenen edep ve sakınma bilincini zayıflatır. Okuma sonucunda cinsel boşalma meydana gelirse hüküm değişir ve oruç bozulur. Böyle bir durumda kaza gerekir. Boşalma gerçekleşmediği sürece oruç geçerli sayılır fakat yapılan davranış uygun görülmez.