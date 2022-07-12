Cinsel istismar sanığına rekor ceza istendi!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Ankara'da cinsel istismar sanığına rekor ceza istendi!
ABONE OL

15 yaşındaki kıza cinsel istismar sanığına rekor ceza istendi

Ankara'da 15 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve daha sonra çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayımladığı iddia edilen Emre Kara hakkında rekor ceza istendi. Kara hakkında 6 ayrı suçtan toplam 111.5 yıl; annesi, babası, ağabeyi ve dayısı hakkında ise 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Faili tutuklatmak için bir senedir ciddi bir hukuksal mücadele verdiklerini belirten Avukat İrem Esra Kömürcü Altun, "Bu eyleme failin ailesinden birçok kişi de göz yumarak iştirak ediyor" dedi

Son dakika: Ankara'da cinsel istismar sanığına rekor ceza istendi!
Cinsel istismar sanığına rekor ceza istendi!
0:00 / 0:00
DHA

Ankara'da, 15 yaşındaki S.K.'ye cinsel istismarda bulunan ve daha sonra çektiği müstehcen görüntüleri sosyal medya hesabından yayımlayan Emre Kara (19) hakkında 6 ayrı suçtan rekor ceza istendi.

DHA'nın haberine göre, Ankara'da yaşayan S.K., 2020 yılının yaz tatilinde ailesi ile birlikte memleketleri Haymana ilçesinin Kutluhan köyüne gitti. Burada Emre Kara ile tanışan S.K., bir süre görüştükten sonra sevgili oldu. Ardından Ankara'ya dönen S.K., 2021 yılının ocak ayında evden kaçarak Kara'nın köydeki evine gitti. Ailesinin kayıp ihbarında bulunması üzerine S.K. ve kara daha sonra Konya'ya gitti. Bir süre burada kalan ikili, ardından tekrar köye dönerek Emre Kara'nın dayısı Hasan Çelik'in evinde yaşamaya başladı.

BABA EVİ VE DAYISININ EVİNDE İSTİSMAR

Emre Kara bu sürede, baba evinde, Konya'da yaşadıkları evde ve dayısının evinde S.K.'ye cinsel istismarda bulundu. Bir süre sonra ailesinin evine dönen S.K., başka bir arkadaşının yanında kaldığını söyledi. Ancak S.K. evine döndükten sonra Emre Kara, tekrar buluşarak birlikte olmak istedi.

ŞİKÂYET EDİLİNCE GÖRÜNTÜLERİ YAYDI

S.K.'nin görüşmek istememesi üzerine Kara, birlikte olduklarında çektiği müstehcen görüntüleri ifşa edeceğini söyleyerek şantaj yapıp, tehdit ve hakarette bulundu. Bunun üzerine S.K., ailesi birlikte polise giderek şikâyetçi oldu. Şikâyet üzerine Emre Kara, S.K.'ye ait müstehcen görüntüleri önce akrabalarına gönderip ardından sosyal medya hesabından yayımladı. Ardından Emre Kara gözaltına alındı. S.K.'nin ise hastanede yapılan muayenesinde cinsel istismara uğradığı tespit edildi.

MAHKEME İDDİANAMEYİ KABUL ETTİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Emre Kara hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etme', 'çocuk ile ilgili üretilen müstehcen yayınları yayımlamak', 'şantaj' ve 'hakaret' suçlarını zincirleme işlediği gerekçesiyle 111.5 yıl hapis cezası istemiyle dava açarak, tutuklanması talebinde bulundu.

Ankara Batı 2'nci Ağır Ceza iddianameyi kabul ederek Emre Kara'nın tutuklanmasına karar verdi. Ayrıca savcılık Emre Kara'nın annesi Nuran Kara, babası İhsan Kara, ağabeyi Abbas Kara ve dayısı Hasan Çelik hakkında da 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.

'ADLİ TIP RAPORU DESTEKLER NİTELİKTEYDİ'

S.K.'nin avukatı İrem Esra Kömürcü Altun, faili tutuklatmak için bir senedir ciddi bir hukuksal mücadele verdiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Çocuk, fail tarafından kaçırıldıktan sonra nitelikli cinsel istismara mağdur bırakılıyor. Bu eyleme failin ailesinden birçok kişi de göz yumarak iştirak ediyor. Çocuğa evini açıyor, gelen kolluk kuvvetlerine çocuğun evlerinde olmadığını söylüyor. Çocuk adına suç duyurusunda bulunduktan sonra gelen adli tıp raporu çocuğun beyanlarını bire bir destekler nitelikteydi.

ÇOCUĞU OKULA, STAJA GİDERKEN DÖVDÜ

Adaletin yerini bulması konusunda yaptığımız bir yıllık çaba sonunda bugün amacımıza ulaşarak faili tutuklatabildik. Bu süre zarfında fail hakkında uzaklaştırma kararı aldık ama fail çocuğun yolunu kesti. Çocuk okula giderken, 'okula gitmeyeceksin' diye dövdü. Çocuğu staja giderken buldu dövdü. Hepsi için ayrı ayrı şikâyetlerde bulunduk. Çocuğun mahrem görüntülerini hukuka aykırı bir şekilde ele geçirerek yaydı.

10'A YAKIN DOSYAYLA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK

Hem çocuğun hem de ailesinin hayatını yaşanmaz hale getirdi. Biz 10'a yakın dosyayla çocuğun hayatını yaşanabilir hale getirmek için bütün eylemler hakkında suç duyurusunda bulunduk. Çabalarımız sonunda hazırlanan iddianamenin kabul edilmesinden sonra fail tutuklanarak cezaevine gönderildi."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Fındık bahçesinde ot biçerken canından oldu
GÜNDEM Fındık bahçesinde ot biçerken fark etmedi canından ...
Son dakika: Edirne'de paniğe yol açan orman yangını!
GÜNDEM Edirne'de paniğe yol açan orman yangını!
Adana'daki cinayetin şüphelileri Adıyaman'da yakalandı - Güncel son haberler
GÜNDEM Adana'daki cinayetin şüphelileri Adıyaman'da ...
Kahreden son... 2 yaşındaki Zeynep havuza düşerek yaşamını yitirdi
GÜNDEM 2 yaşındaki Zeynep'in kahreden sonu!
Arazi kavgasında kan aktı! Çıkan çatışmada öldürüldü
GÜNDEM Arazi kavgasında kan aktı! Çıkan çatışmada öldürüldü
Feci kaza! Kurye öldü
GÜNDEM Feci kaza! Kurye öldü
Son dakika: Adana'da dehşete düşüren anlar! Yaşlı adamı tekme-tokat dövdü
GÜNDEM Dehşete düşüren anlar! Yaşlı adamı tekme-tokat dövdü
Hunter Biden kimdir, neden gündem oldu? ABD Başkanı Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın ifşa görüntüleri mi çıktı?
GÜNDEM Hunter Biden kimdir, neden gündem oldu?
Son dakika: 40 metreden denize atladı, kısa süreli baygınlık geçirip herkesi korkuttu
GÜNDEM 40 metreden atladı! Herkes şoke oldu
Son dakika: Gaziantep'te ailesiyle gittiği piknikte boğuldu
GÜNDEM Ailesiyle gittiği piknikte boğuldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.