Cinsel istismar suçundan beraat etti, kararı sosyal medyadan duyurdu

Çaycuma'da 13 Ekim 2017'de meydana gelen olayda, belediyede veteriner olarak çalışan U.G., iddiaya göre sosyal medya üzerinden tanıştığı M.K. ile ilişki yaşadı. Ancak M.K., kendisine zorla cinsel istismarda bulunduğu, çıplak fotoğrafları ve videosunu çektiği iddiasıyla U.G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Tutuklanan U.G., avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. U.G. hakkında 'basit yaralama', 'şantaj', 'cebir, tehdit, hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'nitelikli cinsel saldırı', 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçlarından toplam 29 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DHA'nın haberine göre, Zonguldak 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan yargılamanın dünkü karar duruşmasında U.G. suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, U.G.'nin suçu işlediğine dair kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gerekçesiyle beraat kararı verdi.

U.G., beraat kararını sosyal medya üzerinden, "25 Kasım 2017 tarihinde üzerime atılan iftira da dün karar günüydü. Yaklaşık 16 aydır insanı, maddi-manevi her anlamda yıpratan bu zorlu süreçte mutlu sona şükürler olsun ki ulaştık" mesajı yayımlayarak duyurdu.