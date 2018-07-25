4 | 8

Hürriyet'^ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Berk Oktay dün akşam bir mekan çıkışı görüntülendi. Ve o fotoğraflarla ilgili konuştu. Muhabirlerin 'Görüntüleri izlediğinizde ne hissettiniz?' sorusuna, 'Adli süreç devam ediyor. Konuşmaya gerek yok. Kötü bir durum. Herkesin hissettiklerini hissettim' diyen Berk Oktay, 'Rüzgar kayadan sadece toz alır' diyerek birilerine göndermede bulundu.