Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yemek Yapma Çıtır çıtır çiğ börek tarifi! Evde kolay ve pratik çiğ börek yapımı!

        Çıtır çıtır çiğ börek tarifi! Evde kolay ve pratik çiğ börek yapımı!

        Kolaylıkla hazırlayabileceğiniz çıtır çıtır çiğ börek tarifi, mutfakta ustalığınızı konuşturmak ve sevdiklerinizi lezzetle buluşturmak için en doğru tercihlerden biri. Geleneksel lezzetlerden biri olan çiğ böreğin en pratik tarifini sizler için derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 14:56 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çıtır çıtır çiğ börek tarifi!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Evde geleneksel lezzetleri yaşatmak ve sofranıza özel dokunuşlar katmak istiyorsanız, çıtır çıtır çiğ börek tarifi tam size göre! Pratik yapımı ve nefis lezzetiyle öne çıkan bu börek, adeta mutfakta bir şef gibi hissettirecek. İşte leziz ve pratik çiğ börek tarifi...

        ÇİĞ BÖREK MALZEMELERİ NEDİR?

        Hamuru için:

        3 su bardağı un

        1 su bardağı ılık su

        1 tatlı kaşığı tuz

        2 tatlı kaşığı sirke

        Kıymalı iç için:

        300 gram kıyma

        1 adet rendelenmiş soğan

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 tatlı kaşığı karabiber

        3/4 çay bardağı su

        Kızartmak için:

        1/2 su bardağı sıvı yağ

        REKLAM

        ÇİĞ BÖREK NASIL YAPILIR?

        Kıymayı geniş bir kaba alın ve üzerine rendelenmiş soğanı, tuzu, karabiberi ve suyu ekleyin. İyice karıştırın.

        Hamur için, ılık su, un, tuz ve üzüm ya da elma sirkesini bir kapta karıştırın. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edene kadar yoğurun.

        Hamuru bezelere ayırın ve her bezeyi un serptiğiniz tezgahta merdane yardımıyla orta büyüklükte bir tabak boyutunda açın.

        Açtığınız hamurun üzerine kıymalı harçtan koyun ve hamuru katlayın. Kenarlarını düzgünce kesin.

        Derin bir tavada yağı kızdırın.

        Kızmış yağa börekleri atarak kızartın.

        Kızaran börekleri fazla yağı emmesi için bir kağıt havlu üzerine alın. Daha sonra tüketebilirsiniz.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Kripto para yasası için geri sayım
        Kripto para yasası için geri sayım
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Fenerbahçe'ye kötü haber!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        Sürücü belgesi yokmuş! O an kamerada! 2 kişi böyle öldü!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        İşte son 16 turu eşleşmeleri!
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Euroleague'de 22. haftanın panoraması
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        AB'den İsrail tepkisi
        AB'den İsrail tepkisi
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"