Cittadella - Foggia sahaya çıkıyor

İtalya Serie B maçında Cittadella ile Foggia, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 23:00. Cittadella 14 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Foggia 5 puanda ve 19. sırada. Cittadella son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ile oynadı. Foggia, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 463 kodlu maçı oynayanlar; Cittadella galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Foggia galibiyet oranı 3.30. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Cittadella son haftadaki Pro Vercelli müsabasında 2-0 kazandı.

Foggia ise Frosinone maçında 2-2 berabere kaldı.

Cittadella, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Cittadella, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

Foggia, dış sahada 1 galibiyet, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Foggia 4 kez gol sevinci yaşadı, 8 kez topu ağlarında gördü.

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