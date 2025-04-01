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        Haberler Gündem Cizre'de uzun bir aradan sonra ilk kez iktidar ve muhalefet partilileri bayramlaştı

        Cizre'de uzun bir aradan sonra ilk kez iktidar ve muhalefet partilileri bayramlaştı

        Cizre'de, yaklaşık 40 yıl aradan sonra ilk kez bir iktidar partisi ile muhalefet partisi ilçe teşkilatları arasında karşılıklı bayramlaşma ziyaretleri gerçekleştirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2025 - 21:43 Güncelleme: 01.04.2025 - 21:43
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        AK Parti Cizre İlçe Başkanı Akif Özalp ve beraberindeki heyet, Ramazan Bayramı vesilesiyle DEM Parti Cizre İlçe Teşkilatı'nı ziyaret ederek bayramlaştı.

        DEM Parti İlçe Başkanı Yılmaz Sanrı ve partililer tarafından karşılanan AK Parti heyeti, yaklaşık bir saat süren görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

        DEM Parti İlçe Başkanı Yılmaz Sanrı, bu ziyaretin yeni bir başlangıca ve barışa vesile olmasını temenni ederken, AK Parti İlçe Başkanı Akif Özalp ise bu buluşmanın kendileri için de gurur verici olduğunu belirterek bölge için huzur ve barış diledi.

        Ziyaretin ardından DEM Parti heyeti de AK Parti ilçe teşkilatını ziyaret ederek iade-i ziyarette bulundu. Her iki partinin yöneticileri, bu buluşmanın bölgeye olumlu yansımaları olmasını umduklarını dile getirdi.

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        #cizre bayramlaşma
        #haberler
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