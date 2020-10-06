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Class Oil, Alanya'da 2. istasyonunu açtı

Class Oil, Alanya'da ikinci akaryakıt istasyonunu açtı. Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan açılışa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ile Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı.

Class Oil, Alanya'da 2. istasyonunu açtı
HABERTURK.COM

Class Oil, Alanya'da ikinci akaryakıt istasyonunu daha açtı. Pandemi kuralları çerçevesinde yapılan açılışa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, iş dünyasından kişiler ve bölge sakinleri katıldı.

Class Oil Akaryakıt adına konuşan Avukat Mehmet Uslu, “Pandemi önlemleri çerçevesinde tüm önlemleri alarak açılışımızı gerçekleştirdik. Pandeminin getirmiş olduğu olumsuzlukları bir kenara bırakıp çalışmaya, hizmet etmeye devam ediyoruz." şeklinde konuştu

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