Clermont - Metz maçı heyecanı

Clermont ve Metz, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:00. 1 puanlı Clermont 15. sırada bulunuyor, Metz 6 puana sahip ve 1. sırada. Clermont, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Metz, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 316. İddaa'da Clermont kazanır 2.00, berabere biter 2.90, Metz kazanır 2.80 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Clermont son hafta oynanan Sochaux maçında 2-0 yenildi.

Metz ise Lens maçında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Clermont, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Metz, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Metz 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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