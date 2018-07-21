Club Tijuana - Guadalajara rakamlar

Meksika Liga MX Apertura heyecanı devam ediyor. Club Tijuana, 22 Temmuz 2018 Pazar günü Guadalajara takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 05:00. Ev sahibi Club Tijuana, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Guadalajara son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 331 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Club Tijuana kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.00, Guadalajara sahadan galip ayrılırsa 3.10 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Club Tijuana son hafta oynanan Toluca maçında 1-0 kazandı.

Guadalajara ise Leon karşılaşmasında 0-2 yenildi.

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