Çoban salatası her yemeğin yanına yakışan bol vitaminli bir salata. Küçük küçük doğranan sebzeler zeytinyağı ve limonla lezzetlenen bu salatayı çok seveceksiniz.

Çoban Salatası İçin Gereken Malzemeler:

4 adet domates

3 adet yeşil biber

2 adet salatalık

1 adet kuru soğan

1/4 demet maydanoz

5 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı limon suyu

1/2 çay kaşığı tuz

Çoban Salatası Yapılışı:

Öncelikle derin bir kasenin içine kabuklarını soyarak küp küp doğradığınız domatesleri alın.

Salatalıkları da domateslerle aynı ebatta küp küp doğrayın.

Yeşil biberleri de ortadan ikiye kesip yarım ay şeklinde doğrayın.

Kuru soğanı da küp küp olacak şekilde doğrayın.

İsterseniz piyazlık da doğranabilir.

Maydanozu da incecik kıyın.

Kuru sopan hariç, diğer malzemeleri salata kabına alarak karıştırın.

Salata servis kabına aldığınız karışımın üzerine soğanları alın.

Salata sosunu hazırlayalım.

Zeytinyağı, taze sıkılmış limon suyu küçük bir kapta karıştırın.

Salatanın üzerine gezdirin.

Sosla beraber iyice harmanladıktan sonra bekletmeden servis edin.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Taze limon suyu yerine elma veya üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz.

Zeytinyağı miktarını da isteğinize göre arttırabilirsiniz.

Arzunuza göre soğanı tuzla ovup, duruladıktan sonra da kullanabilirsiniz.