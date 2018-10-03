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Cocu'nun kaderini iki maç belirleyecek!

Fenerbahçe'de teknik direktör Philip Cocu'nun geleceği tartışılıyor... Gelen son bilgilere göre; Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile milli araya kadar devam edilmesi planlanıyor. Ancak Hollandalı teknik adamın artık kredisi kalmadı. Trnava ve Başakşehir maçları kazanılsa bile milli arada teknik direktör değişikliği yaşanabilir. Aykut Kocaman ve Ersun Yanal'la temaslar sürüyor

03 Ekim 2018 Çarşamba, 11:25 | Güncelleme:

Fenerbahçe'de teknik direktör Philip Cocu'nun geleceği tartışılıyor...

Ali Koç'un başkanlığa gelmesinin ardından Aykut Kocaman'ın yerine göreve gelen Hollandalı Phillip Cocu, takımdaki istikrarı bir türlü sağlayamadı. Evkur Yeni Malatyaspor'a 1-0, Göztepe'ye 1-0, Kayserispor'a 3-2 en son ise Çaykur Rizespor'a 3-0 yenilen Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu'nun geleceği ise merak konusu oldu.

Fenerbahçe, ligin 7. haftası itibarıyla 7 puanla ve -4 averajla 14. sırada yer alıyor.

İŞTE SON DURUM

Gelen son bilgilere göre; Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu ile milli araya kadar devam edilmesi planlanıyor... Cocu, yönetime kötü gidişat ile ilgili bir rapor sunacak ve bu rapora göre durum tespiti yapılacak. Ancak UEFA Avrupa Ligi'nde perşembe günü oynanacak olan Trnava ve ligin 8. haftasındaki Başakşehir maçında takımın başında olacak olan Cocu'nun artık kredisi kalmadı... Hollandalı isim 2 maçı kazansa dahi milli arada teknik direktör değişikliği yaşanabilir.

Öte yandan Spartak Trnava maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Phillip Cocu takımın başında antrenmana çıktı.

KOCAMAN VE YANAL'LA TEMAS

Fenerbahçe’de Teknik Direktör Cocu ile ilişkiler pamuk ipliğine bağlı kalırken, Sarı Lacivertli yönetim de yaşanabilecek her gelişmeye rağmen tedbirli bir şekilde hareket etmeye özen gösteriyor.

Henüz Cocu ile yollar ayrılmamasına rağmen, bu ihtimal hiç uzak durmazken, muhtemel göreve son verme durumunda ise kısa bir süre içersinde yeni teknik adamla çalışılmaya başlanılması için çalışmalar sürdürülüyor.

Gündemde yer alan iki teknik adam Aykut Kocaman ve Ersun Yanal ile aracılar üzerinden dirsek teması kuran Fenerbahçe iki teknik adamın da Fenerbahçe’ye gelmeleri halinde isteklerini de öğreniyor. İki teknik adamla da aracılarla dialog kuran Sarı-Lacivertli yönetim, Cocu’nun göreve devam etmesi dolayısıyla direkt olarak bir adım atmıyor.

Bunun yanı sıra yabancı teknik adam ihtimali üzerinden de Comolli sessiz ve derinden çalışmalarını yürütürken olası bir teknik direktör değişikliği halinde Fenerbahçe ivedi bir şekilde yeni hocayı takımın başına getirmeyi hedefliyor.

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Yorumlar 1
  • Misafir 4 dakika önce
    Gelecekse yerli Kemal Özdeş gelmeli
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