Caner Aktan'ın haberine göre olay 14 Mayıs'ta Kocaeli'nin bir köyünde meydana geldi. Köyde 15 yıldır imam olarak görev yapan K.Ü., iddiaya göre 5 yaşındaki E.B.'yi kendisine ait odunluğa götürdü. Küçük çocuğun "Amca gıdıklanıyorum" diye bağırması üzerine olay yerine anne A.B. geldi. Küçük çocuk, yaşadıklarını anlatınca aile CİMER üzerinden şikayette bulundu. Çocuk İzlem Merkezi'nde pedagoglar eşliğinde çocukla konuşuldu. İfadeleri tutarlı bulundu.

"CİVCİVLERİ GÖRMESİ İÇİN KALDIRDIM"



Gözaltına alınan K.Ü. ifadesinde çocuğun odunluğa kendi isteğiyle civcivlere bakmak için girdiğini belirterek "Civcivleri görmediği için kollarından tutarak kaldırdım" dedi. Tutuklanan K.Ü. hakkında "çocuğun nitelikli cinsel i̇stismarı" ve "çocuğun cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun bırakılması" suçlaması ile dava açıldı.

EVİNDEN PORNO CD ÇIKTI



K.Ü.'nün evinde yapılan aramada ele geçirilen porno CD de mahkeme kayıtlarına geçirildi. K.Ü. ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Öte yandan Kocaeli Müftülüğü, K.Ü.'yü açığa aldı ve hakkında soruşturma da başlattı.

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