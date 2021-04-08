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Çocuklar kavga etti! Sonrası korkunç!

İstanbul Beylikdüzü’nde bir kadın, kendi çocuğuyla kavga eden komşusunun 4 yaşındaki oğlunu dövdü. Aile, çocuğunu döven kadından şikayetçi olurken, olay anı güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi

ÇOCUĞA ŞİDDET! Son dakika: Komşu çocuğunu acımadan dövdü, kamera kaydetti
Çocuklar kavga etti! Sonrası korkunç!
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İHA

İstanbul Beylikdüzü'ndeki, Adnan Kahveci Mahallesi’nde, geçtiğimiz günlerde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Bir kadın, çocuğuyla kavga ettiğini ileri sürdüğü komşularının 4 yaşındaki oğlunu dövdü.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

İHA'da yer alan habere göre yaşanan olay anları güvenlik kamerası tarafından da kaydedilirken, anne Yağmur Keşan durum üzerine oğlu için darp raporu alarak polis merkezine gidip şikayetçi oldu.

"ÇOCUĞUM BAHÇEYE ÇIKMAYA KORKUYOR"

Anne Keşan çocuğunun bahçede diğer bir çocukla tartıştığını ifade ederek, “Kamera kayıtlarında da var. Diğer çocuğun annesi geliyor oğlumu darp ediyor. Onun üzerine ben de karakola gidip şikayetçi oldum. Ben herhangi bir şiddette de bulunmadım. Şiddet iyi bir şey değil. Çocuğum korkuyor şu anda bahçeye çıkmaya. Beraber gidip beraber geliyoruz.

"OĞLUMA DARP RAPORU ALDIK"

Kadın 'yine olsa yine yaparım' diyor. Bunlar çocuk ama kadın durumun farkında değil. Çocuklar kendi arasında kavga ediyor annesi daha sonra gelip oğlumu kapıda sıkıştırıyor. Birkaç kez darp ediyor. Sadece bana mesaj atıyor olayla ilgili. Yanağında ve kulağında kızarıklık vardı oğlumun darp raporu aldık onlara da zaten” dedi.

ART ARDA TOKAT ATIYOR

Küçük çocuğa dayak anı ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, minik çocuğun apartman kapısında durması ve öfkeli kadının ise çocuğun yanına gelerek art arda tokat atması yer alıyor.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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