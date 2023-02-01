Çocuğunun yanında erotik video çekmişti! Sıcak gelişme!

İstanbul Sultanbeyli'de 2 çocuk annesi H.K. isimli bir kadın, çocuğunun yanında sosyal medya hesabından canlı yayın yaptı.
MÜSTEHCEN GÖRÜNTÜLER YER ALDI
DHA'da yer alan habere göre müstehcen görüntüler veren H.K.'nın yayını, sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.
EVİNDE GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 'Müstehcenlik ve hayasızca hareketler' suçlamasıyla hakkında soruşturma başlattığı H.K., Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemleri tamamlanan H.K., bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. H.K.'nin savcılık sorgusu devam ediyor.
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