Parmak emme alışkanlığı uzun süre devam ettiğinde açık kapanış denilen, üst ön dişlerin alt ön dişleri yeterince örtmediği durum ortaya çıkar. Üst ön dişler daha önde, alt çene ise normalden daha geride konumlanır. Üst çenede daralma ve buna bağlı olarak dişlerde çapraşıklıklar meydana gelir. Ayrıca, parmakta da şekil bozuklukları görülür.

ÇOCUKLARDA PARMAK EMME NE ZAMAN SAKINCALI?

"ERKEN YAŞTA TEDAVİ EDİLMEZSE ERİŞKİN YAŞTA CERRAHİ İŞLEM GEREKEBİLİR"

Ortodonti Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Merve Nur Eğlenen, "Eğer karışık dişlenme döneminde, yani daimi ve süt dişlerinin ağızda beraber bulunduğu dönemde, bu alışkanlık terk edilirse, ortaya çıkan bozukluklar kendiliğinden düzelebilir. Aksi durumda, kalıcı hale gelir ve düzelme ancak ortodontik tedavi ile sağlanabilir. Hatta erken dönemde tedavi uygulanmazsa, çene ilişkilerinin düzeltilmesi için erişkin yaşta cerrahi işlem dahi gerekebilir" dedi.

ÇOCUKLARDA ZEKA GERİLİĞİNE SEBEP OLABİLİR!

PARMAK EMME SORUNU NASIL GİDERİLİR?

"Parmak emen çocuklara bu alışkanlığın bir an önce bıraktırılması gerekir. Bu alışkanlığa sahip çocukların erken dönemde bir ortodonti uzmanına götürülmeleri gerekir" diyen Dr. Öğr. Üyesi Merve Nur Eğlenen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortodonti uzmanı tarafından yapılan sabit veya hareketli ağız içi aygıtlarla alışkanlığın önüne geçilir ve tedavi sağlanır, ancak duygusal ihtiyaçlar da parmak emme gibi alışkanlıklara neden olabildiği için, aynı zamanda bir psikolog veya pedagog desteği almak da uygun olabilir. Alışkanlıklara bağlı çene bozukluklarında en önemli nokta; sorunun erken tanı ve tedavisidir. Aksi takdirde daha ileri yaşlarda, daha uzun süren ve daha maliyetli tedavilere ihtiyaç duyulacaktır."