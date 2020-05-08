Çocuğunuza yol gösterecek 15 soru

Doğru soruları sormak, pozitif değişimler getiren davranışları destekler, mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

Çocukları pozitif bir düşünce yapısı için desteklemenin en iyi yollarından biri, onlarla dürüst bir şekilde konuşmak ve yol gösteren sorular sormaktır. Onlara ne yapmaları gerektiğini söylemeyin; onlara olaylara pozitif bir şekilde bakmanın önemini ve sahip olduklarını yetenekleri en iyi şekilde kullanmanın değerini açıklayın.

Sohbet ortamı oluşturmak ve sağlıklı bir düşünce yapısı kazanmalarına yardımcı olmak adına çocuğunuza aşağıdaki soruları sormayı deneyin. Sorulardan bazıları çocuklarınızı daha iyi anlamamıza yardımcı olurken bazıları da aranızdaki ilişkiyi ve bağı güçlendirmenize yardımcı olacak.

1. Seni en iyi tanımlayan beş sözcük nedir?

Çocukların kendilerini tanıyıp tanımadıklarını sorgulatır. Bu soru, çevrelerinin kendilerini nasıl değerlendirdiği üzerine çocukları düşünmeye sevk eder. Çocuğunuza, küçük dünyasında kendisini tam olarak nereye koyduğuna dair iyi bir referans olur, ki bu da benlik algısının oluşmasında çok önemlidir.

2. Ne yaparken kendini çok mutlu hissediyorsun?

Bazı çocukları için bu sorunun yanıtı bilgisayar oyunu oynamak olacaktır – ki bunda hiçbir sakınca yok. Yapılan bilimsel araştırmalara göre, bu oyunlar, birçok psikolojik faydayı beraberinde getiriyor. Bilgisayar oyunları, birlikte oynadıklarında partnerleri bile yakınlaştırıyor. Bu sorunun amacı, çocuğunuzun dikkatini kendini mutlu eden şeylere yöneltmek ve neşelenmesini sağlayan bu aktivitelere harcadığı zamanı arttırma şansı olduğunu fark etmesini sağlamak. Bu kazanım, hayatın ilerleyen yıllarında sevdiği aktivitelere, hobilere ve kariyer hedeflerine yönelmesine yardımcı olacak.

3. Başkalarına öğretebileceğin şeyler biliyor musun?

Bu soru, çocuklara hayatın yalnızca kendileri, kendi çıkarları ya da başkalarından alabilecekleri üzerine olmadığını öğretmekle ilgili. Herkes hayatın içerisinde; hayat, birbirimize nasıl yardımcı olabileceğimizi merkezine almalı. Bu soru, çocuğunuzun kendini güçlü ve değerli hissetmesine yardımcı olur. Ona, özel olduğunu ve başkalarına sunabileceklerinin olduğunu hatırlatır. Çocuğunuz kendini özel hissettiğinde özgüveni yükselişe geçer, öğrenmeye olan hevesi artar.

4. Başına gelen en iyi / en kötü şey neydi?

Hayat ne yalnızca keyif ve eğlence ne de kasvet ve felaket. Hayat, iyi ve kötü deneyimlerin bir karışımı ve onu bu denli heyecan verici yapan da bu. Çocukların bu gerçeği erkenden öğrenmeleri gerekli – ki mental açıdan hazırlıklı olabilsinler. Bu sorunun amacı, bu farkındalığı yönetebilmek. Bu soru, çocuğunuzun kötü şeylerin sonsuza dek sürmeyeceğini fark etmesine yardımcı olacak. Her fırtınadan sonra güneş açar. Çocuğunuzun kötü olayları atlatabilmesine yardımcı olacak öngörüleri kazanmış olacaksınız.

5. Başına gelen iyi / kötü şeylerden ne öğrendin?

Deneyim, en iyi öğretmendir. Çocukların hem kendi deneyimlerinden hem de başkalarınınkilerden dersler çıkarabilmeleri çok önemli. İlerleme kaydetmenin ve her durumu en iyi şekilde değerlendirmeyi öğrenmenin en iyi yolu bu. Çocuğunuz deneyimlerinden öğrendiğinde, gelecekte benzer hataları tekrarlama olasılığı düşecek.

6. Öğrendiğin tüm şeylerin içerisinde, sence yetişkinliğinde işine en çok yarayacak olan hangisi?

Bu sorunun amacı, çocuklara bir gün yetişkin olacaklarını ve bir amaca yönelik yaşamaya başlamaları gerektiğini hatırlatmak. Ayrıca çocukları bilinçlerinin sesine duyarlı hale getirmek ve bu sese ulaşmanın yöntemlerini anlamalarını sağlamak.

Çocuğunuz öğrendiklerinin değerini ve bunların gelecekte işine nasıl yarayacağını kavradığında, kitap okuma, ders çalışma ve öğrenme gibi şeylerden gerçekten keyif almaya dair motive olacak.

7. Zamanda üç yıl geriye gidebilsen kendine ne tavsiye verirdin?

Bu soru, çocuğunuzu geçmişte incitmiş olayları öğrenmenizi sağlayacak keyifli bir sohbet ortamı oluşturacaktır, hatalarından öğrenme alışkanlığı kazanmaları da cabası. Bu soru sayesinde çocuğunuzla hem hayatın getirdiği hayal kırıklıkları ile baş etme yöntemleri üzerine konuşabilir hem de ‘krizi fırsata çevirmek’ deyişinin anlamını öğrenmesini sağlayabilirsiniz.

8. En çok neye minnet duyuyorsun?

Bu soru, çocukların hayatta sahip oldukları şeylere kıymet vermelerini sağlar, hayata iyi tarafından bakmaya teşvike eder. Hayatı belirli bir perspektiften görmeyi, etrafa bakınmayı ve ne kadar küçük olursa olsun (aile, arkadaşlar, iyi bir okul, yemek vs) hayatta sahip olduklarına şükran duymalarını sağlar. Bu bakış açısı, çocuğunuzun genel mutluluğuna katkıda bulunur; çünkü minnettarlık ile mutluluk arasında çok güçlü bir bağ vardır.

9. Sence o kişi kendini nasıl hissediyor?

Çocuklar için yalnızca kendi hislerine odaklanıp diğer insanların hislerini ihmal etmek zor değildir. Ancak güçlü ilişkiler kurabilmek ve hayatta gereksiz çatışmalardan kaçınabilmek için çocukların diğer insanlara empati ile yaklaşmayı öğrenmeleri gerekiyor. Başka birinin hisleri üzerine düşünmesini sağlayarak empati geliştirmesine yardımcı olun. Çocuğunuz daha düşünceli, daha merhametli, daha yardımsever ve daha mutlu bir insan haline gelecek. Başkalarını da düşündüğünde daha zengin, daha anlamlı bir hayat yaşayacak.

10. Sence gelecekte hayatın nasıl olacak?

Bu soru, çocukları gelecekleri ve planları üzerinde düşünmeye yönlendirir. Çocuğunuz büyüyünce ne olmak istediğini ve yaşlandığında dünyanın nasıl olmasını istediği üzerine düşünecek. Siz de bu sorudan doğan sohbet ile çocuğunuzun neye doğru ilerlediğini ve hayallerini gerçekleştirmek için ona nasıl yardımcı olabileceğinizi keşfedeceksiniz.

11. Sence ben en çok arkadaşlarından hangisini severim? Neden?

Birlikte olduğumuz insanların, zihin yapımız ve tavrımız üzerinde ciddi etkileri olur. Çevrenizde sürekli negatif insanlar bulundurursanız, kendi tavrınızın da değişip negatife dönüşmesi muhtemeldir. Pozitif arkadaşlar ise pozitif bir bakış açısı demektir. Bu soruyu, arkadaşlarından hangisinin hayatında büyük bir yeri olduğunu anlayabilmek adına sorun. Çünkü her insan en çok vakit geçirdiği beş kişinin bir tür ortalamasıdır.

12. Büyüyüp de meşhur biri olsan ne konuda meşhur olmak isterdin?

Bu soru çocukları başarının gerçek anlamı ve bırakmak istedikleri miras üzerine düşünmeye sevk eder. Başarı, çok fazla para biriktirmek midir, yoksa bundan daha fazlası mıdır? İnsanların seni neyle hatırlamalarını isterdin? Çocuğunuz bu sorular üzerine yoğunlaştıkça, onun ne türde bir karaktere doğru ilerlediğini ve rol model olarak kimleri benimsediğini görmeye başlayacaksınız. Çocuğunuzun karakter gelişimini takip edebilmede önemli bir araç haline gelecek bu.

13. Yapabilsen eğer dünyayı nasıl değiştirirdin?

Yapılan araştırmalara göre, pozitif deneyimlerin beklentisi, deneyimin kendinden daha fazla mutluluk getiriyor. Çocuğunuz, yarının bugünden farklı olduğunu ve her yeni günün pozitif değişimler için yeni birer fırsat olduğunu fark edebilecek kadar büyüdüğünde, ona, hem yarının hem de genel olarak dünyanın iyiliği için kendi minik yolları ile bir şeyleri düzeltmeye çalışma alışkanlığı kazandırın. Mutlu insanlar, sorunları aşılabilir, kendilerini ise etkili problem çözücüler olarak görenlerdir.

14. Bugün birine nasıl yardımcı olabilirsin?

Hastalıklar, fakirlik, yaşlılık, cehalet, duygusal ıstıraplar; hayat genel anlamda acılarla dolu ve insanların birbirlerini kardeş olarak görmeleri çok önemli. Kardeşlik, insanların daima birbirlerinin yanında olmaları anlamına gelir. Çocuğunuza düzenli bir şekilde bu soruyu sorarak günlük hayatına cömertliği yerleştirmeye çalışın. Yapılan araştırmalara göre verme eylemi, oksitosin ve endorfin hormonlarının salgılanmasını tetikliyor; yani çocuğunuzun bağımlı hale geleceği bir mutluluk hissini.

15. Dünyadaki herkesin uyması gereken bir kural belirleyebilseydin, bu ne olurdu? Neden?

Bu soru, çocukların dikkatini, düzenin sağlanması ve her şeyin düzgün bir şekilde işlemesi için uymamız gereken kuralların olduğu bir dünyada yaşadığımız gerçeğine çeker. Kurallar, ceza çekmemiz için değil, diğer insanlarla daha iyi bir şekilde yaşayabilmemiz için varlar. Çocuğunuz, bizzat inandığı kişisel bir kuralı olduğunda, mevcut kurallara uyma konusunda daha istekli bir hale gelecek. Bu kişisel kural ya da motto, toplumun değerli bir üyesi olan saygılı bir vatandaş yetiştirmenin anahtarı haline gelebilir.