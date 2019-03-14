Çocuk istismarına karşı kırmızıda dur de!

2016 yılında TOG’un İzmir’deki gönüllülerinin deneyimlerinden ortaya çıkan Kırmızıda Dur De projesi, gençler aracılığı ile çocukları, başta bedenin dokunulmazlığı ilkesi olmak üzere çocuk haklarına dair bilgilendirmeyi hedefliyor. Başlangıç olarak İstanbul, İzmir, Bursa ve Konya’da ilkokul çağındaki en az 6 bin çocuğa yüz yüze eğitimlerle ulaşacak proje, 2020 yılında da devam edecek. Projenin pilot uygulamalarında şu ana kadar 328 çocuğa ulaşıldı. Proje kapsamında çocukların beden bütünlüğünün ihlal edilmesi durumunda kendilerini koruyabilmesi ve harekete geçmesi konusunda farkındalıklarının artırılmasına yönelik eğitimler veriliyor.

GSK Türkiye’nin 60. yılında, böyle bir proje ile toplumsal fayda yaratmanın gururunu yaşadıklarını belirten GSK Türkiye Genel Müdürü ve Başkan Yardımcısı Selim Giray; “TOG ile 2013 yılından bu yana sürdürdüğümüz iş birliğimizi çocuk haklarına yönelik bir alana taşımaktan dolayı çok heyecanlıyız. Geçtiğimiz sene çalışanlarımızdan gelen taleplerle TOG’la çocukların bedensel hakkının korunması yönelik ne gibi çalışmalar yapabileceğimizi araştırdık. Bu görüşmeler sonucunda Kırmızıda Dur De! projesini ülke çapında genişletmeye karar verdik. İlk etapta 60. yılımızda 6 bin çocuğa eğitimlerle ulaşılmasını sağlayacağız. Bu yıl, 35 GSK çalışanı da proje gönüllüsü olmak üzere eğitimlerini aldı ve projede aktif görev alıyor” dedi.

TOG Genel Müdürü Murat Çitilgülü ise “GSK ile 2013 yılından bu yana devam eden bir iş birliğimiz var. Bundan 6 sene önce gençlerin sağlık okuryazarlığı projelerini desteklemek amacıyla yola çıkan GSK; 2019 itibariyle çocuk hakları konusuna odaklanan Kırmızıda Dur De! projesini desteklemeye başladı. Proje ile çocuğun kendisinin ve bir başkasının sınırlarını bilmesini sağlamak; bu sınırların ihlali durumunda çocuğu doğru yerde ve zamanda, doğru kişiye, doğru şekilde bu ihlali dile getirebilmesi yönünde güçlendirmek; çocukların kendilerine yönelik bedensel ve ruhsal tehdit oluşturabilecek durumlara karşı tepki gösterebilmeleri ve ‘Hayır’ diyebilmeleri konusunda cesaretlendirilmeleri hedefleniyor. GSK gibi değerli bir partnerimizin Toplum Gönüllüsü gençlere inanarak gençleri desteklemeye devam edecek olması ise bizim için çok kıymetli. Bu projeyi geliştirdikleri için Toplum Gönüllüleri’ne; projeye destek oldukları için de GSK Türkiye ve GSK gönüllülerine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Projeye katılan 90 Toplum Gönüllüsü genç çocuk hakları üzerine formel olmayan eğitim modülleriyle tasarlanmış başlangıç eğitimlerini tamamladıktan sonra eğitimde edindikleri deneyimlerden de faydalanarak belirledikleri okullarda 3 ve 4. sınıf öğrencileri ile proje etkinliklerini gerçekleştiriyor. Bu sayede çocuk hakları, çocuklarla çalışma ve çocukların her türlü hak ihlalinden korunma yollarına dair kapasitelerinin artırılması hedefleniyor. Proje kapsamında ayrıca 35 GSK çalışanı da gönüllü olarak sahada görev alıyor. Çocuğun kendisinin ve bir başkasının sınırlarını bilmesini sağlamanın temel alındığın eğitimlerde, bu sınırların ihlali durumunda çocuğu doğru yerde ve zamanda, doğru kişiye, doğru şekilde bu ihlali dile getirebilmesi yönünde güçlendirmek üzerine bilgilendirmeler yapılıyor. Çocukların gerekli konularda ‘Hayır’ deme konusunda cesaretlendirilmesi de amaçlanıyor.

GEREKLİ DURUMLARDA ÇOCUKLAR HAYIR DİYEBİLMELİ

Kırmızıda Dur De! çocuk haklarının korunamadığı; çocukların kendilerini iyi ve güvende hissetmediği durumları engellemenin ve gidişata hayır demenin gerekliliğine dikkat çekiyor.

Kırmızıda Dur De! eğitimleri sınıflarda ikişer gönüllü tarafından veriliyor. Çocuklardan ders saatinde sorumlu olan öğretmen (Sınıf/branş öğretmeni, süreç hakkında bilgi sahibi olmak isteyen/süreci gözlemlemek isteyen rehber öğretmen, sürecin sorumlusu olan TOG/GSK gönüllüleri) kişiler gözlemci olarak uygulamaya katılabiliyor. Eğitimler 40'ar dakikadan 3 ders saati olarak uygulanıyor. Toplamda 120 dakika eğitim veriliyor.

Eğitim akışında yer alan mekanizmalar,

• Yeryüzünde birlikte yaşam

• Canlılar arasında insanı farklı kılan özellikler

• İnsanın biricikliği

• İnsanın yapabilme potansiyelinin korunması gerekliliği

• İnsan hakları düşüncesi

• İnsan haklarının korunması

• İnsan haklarının öncelikli ve özel bir alanı olan çocuk hakları (çocukların kendilerini iyi ve güvende hissetmesi temelinde),

• Çocuğun potansiyelini kullanabilmesi için ihtiyaçları

• Tüm çocukların ortak hakları (Çocuk Hakları Sözleşmesi’nin 4 ilkesi)

• İyi ve güvende hissetmeye dair somut örnekler

• Onay kavramı

• Bedensel söz hakkı

• Hayır deme hakkı

• Destek mekanizmaları