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Haberler Gündem Eğitim Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin 45. anaokulu, Gaziantep İslahiye'de açıldı
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Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin 45. Anaokulu, Gaziantep İslahiye'de açıldı

Gülben Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 45. Anaokulunu bugün Gaziantep’in İslâhiye ilçesinde açtı. İnşaat yapımını hayırsever bir ailenin üstlendiği anaokuluna “Çocuklar Gülsün Diye” adı verildi

Çocuklar Gülsün Diye Derneği'nin 45. anaokulu, Gaziantep İslahiye'de açıldı
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Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu açılış törenine Dernek Başkanı Gülben Ergen, Gaziantep Vali Vekili Muhammed Önder, Gaziantep Bükşehir Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Aksoy, İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, İslahiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Musafa Çetin, hayırsever aile ve devlet protokolü katıldı. Açılışın ardından Milli Eğitim Bakanlığı’na bağışlanan Çocuklar Gülsün Diye Ana Okulu’nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Türkiye’nin farklı bölgelerinde yaşayan çocukların okul öncesi eğitim olanağından faydalanması için anaokulu açmaya devam ediyor.

45'İNCİ ANAOKULU DEPREMDEN ETKİLENEN GAZİANTEP'E AÇILDI

2011 yılından bu yana 44 anaokulunun açılışını gerçekleştiren Çocuklar Gülsün Diye Derneği, 45. Anaokulunu ülkemizin yaşadığı büyük felaketten etkilenen illerimiz için “11 ilimizde 11 anaokulu” sloganıyla başlattığı kampanya doğrultusunda, çocuklarımızın hayata bakış açılarını değiştirmek, aydınlık bir geleceğe hazırlanmalarına yardımcı olmak ve geleceğe umutla bakabilmelerine katkıda bulunmak amacıyla deprem felaketinden etkilenen illerimizden olan Gaziantep’in İslâhiye ilçesinde açtı.

"11 AFET BÖLGESİNDE OKULLAR YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Açılış töreninde bir konuşma yapan Gülben Ergen, duygularını şu şekilde ifade etti: "45. Anaokulumuzun açılışına geldik ama ben hiç gitmiş gibi hissetmiyorum hep buradaydım, sanki İslahiye’deydim sanki Nurdağı’ndaydım, sanki İskenderun’daydım. Unutmayalım unutturmayalım diye altını özellikle çizdik. Kalbim ve bütün benliğimle Çocuklar Gülsün Diye Derneği Başkanı olarak bugün burdayım. İslahiye çok çekti, İslahiye’nin sesini duyurmak için ben sosyal medyada çok çığlık attım ama bugün çığlıklar çocukların sevinçleri üzerine kurulu, burada çocuk sevinçleri var. Bu sevincin oluşmasındaki katkılarından dolayı hayırsever ailemize çok teşekkür ederim.

'11 afet bölgesinde 11 anaokulu projesi' kapsamında okullar yapmaya devam ederek, minik kalplerin sevinci olmak için elimizden geleni sizlerin destekleriyle başaracağız. Anaokulunu siz annelere emanet ediyorum emanetime iyi bakın olur mu" dedi.

DERNEK TARAFINDAN ŞİMDİYE DEK OKUL YAPILAN İLLER

Çocuklar Gülsün Diye Derneği şimdiye kadar; Tokat, Mardin, Trabzon-Vakfıkebir, Erzurum, Sinop, Hatay, İstanbul, Aydın, Zonguldak, Van, Sivas, Manisa, Çanakkale-Eceabat, Kars, Trabzon-Of, Tekirdağ, Çanakkale-Biga, Şanlıurfa, Konya-Cihanbeyli, Bursa, Antalya, Manisa-Soma, Erzincan, Mersin, Konya-Akşehir, Antalya-Konyaaltı, Ankara, Ağrı, Uşak, Artvin, İzmir, Rize, Ordu-Altınordu, Ordu-Fatsa, Ordu-Kumru, Eskişehir, Denizli, Siirt, Niğde, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Gaziantep’ te anaokulları yaptı.

Çocuklar Gülsün Diye Derneği, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzaladığı protokol çerçevesinde ihtiyacı olan illerde anaokulu yapmaya önümüzdeki dönemde de devam edecek.

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