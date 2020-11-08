İş Sanat 5 Kasım'da 21. sezonunu açtı. İş Sanat, çevrim içi yayınlayacağı yeni sezonunda küçük sanatseverleri eğlenceli masallarla buluşturmaya devam ediyor. Covid-19 pandemisi tedbirleri gereği İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiz olarak kaydedilen, Aslı Tandoğan, Anıl Altınöz ve Mert Aydın’ın canlandırdığı dünyaca ünlü masallar çocuklarla buluşuyor.



Çocuklar gösterilerin ilki olan 'Kırmızı Başlıklı Kız'ı 8 Kasım Pazar (bugün) saat 15.00'te İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak izleyebilecek.

İş Sanat Masal Tiyatrosu'nun diğer gösterileri “Prenses ve Bezelye Tanesi” 15 Kasım’da, “Hansel ve Gretel” 22 Kasım’da, ”Alaaddin” 29 Kasım’da saat 15.00’te çocuklarla buluşacak. İş Sanat’ın sosyal medya hesapları ve internet sitesi üzerinden yayınlanacak masallar, sezon sonuna kadar ücretsiz izlenebilecek.

İş Sanat’ın kasım ayındaki diğer etkinlikleri de dijital platformlar üzerinden izleyicilerle buluşmaya devam edecek. “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar” başlıklı Sait Faik hikâye dinletisi 9 Kasım’da, Milli Reasürans Oda Orkestrası 12 Kasım’da, çellist Poyraz Baltacıgil ve piyanist Barış Büyükyıldırım resitali 17 Kasım’da, W. Shakespeare’in “Romeo ve Juliet” ve “12. Gece” eserlerinden bölümlerin seslendirileceği Okuma Tiyatrosu 18 ve 25 Kasım’da, Coşkun Karademir ve Buray 20 Kasım’da ve Ozan Musluoğlu’nun yeni caz projesi Genedos 24 Kasım’da sanatseverlerle buluşacak. Tüm konser ve dinletiler 20.30’da yayında olacak.

İŞ SANAT'TA KASIM AYI

8 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Kırmızı Başlıklı Kız”

9Kasım 2020 Pazartesi saat: 20.30

Sait Faik Hikâye Dinletisi “Her Şey İnsanı Sevmekle Başlar”

Attila Birkiye – hazırlayan

Mehmet Birkiye – sahneye uyarlayan

Serdar Yalçın – müzik yönetmeni ve piyano

Tilbe Saran, Metin Belgin, Bülent Emin Yarar, Hakan Gerçek - seslendirenler

Seda Subaşı Yalçın - keman

Şemsa İdil Ural - çello

Seyit Mas - obua

12 Kasım 2020 Perşembe saat: 20.30

Milli Reasürans Oda Orkestrası

Hakan Şensoy – şef

15 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Prenses ve Bezelye Tanesi”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

17 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Poyraz Baltacıgil – çello

Barış Büyükyıldırım – piyano

18 Kasım 2020 Çarşamba saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “Romeo ve Juliet”

20 Kasım 2020 Cuma saat: 20.30

Coşkun Karademir & Buray

22 Kasım 2020 Pazar saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Hansel ve Gretel”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu

24 Kasım 2020 Salı saat: 20.30

Genedos

Ozan Musluoğlu – kontrbas

Serdar Barçın – saksafon ve flüt

Eylül Ergül - piyano ve vokal

Çağla Karaali - davul ve vokal

25 Kasım 2020 saat: 20.30

Okuma Tiyatrosu “12. Gece”

29 Kasım 2020 saat: 15.00

İş Sanat Masal Tiyatrosu “Alaaddin”

Lerzan Pamir - yönetmen

Aslı Tandoğan - oyuncu

Anıl Altınöz - oyuncu

Mert Aydın – oyuncu