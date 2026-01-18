Çocuklara sosyal medya yasağı tüm dünyada yayılıyor

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, sosyal medya platformlarının özellikle gençler üzerindeki olumsuz etkilerinin artmasıyla beraber bu alanda erişimi kısıtlayan düzenlemeler hayata geçirilmeye başlandı.

Sosyal medya yasaklarında Avustralya ön plana çıkıyor. Avustralya'da 16 yaş altındakilerin sosyal medya platformlarına erişimini yasaklayan yasal düzenleme 10 Aralık'ta yürürlüğe girdi. Meta şirketi, 16 yaş altına ait olduğunu tespit ettiği yaklaşık 550 bin hesabın devre dışı bırakıldığı belirtti. Buna göre, şirket, Instagram'dan yaklaşık 330 bin, Facebook'tan 173 bin, Threads'ten de 39 bin hesabın 4-11 Aralık 2025 tarihlerinde kapatıldığını duyurdu.

Düzenleme kapsamında X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, Snapchat gibi ağların yanı sıra Reddit, Twitch, Threads ve Kick de dahil 10 mecra yaş kısıtlamasına tabi tutuluyor.

Avustralya'nın ardından Avrupa ülkeleri de sosyal medya kısıtlamaları için somut adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda Danimarka hükümeti, 7 Kasım 2025'te 15 yaşın altındakilerin sosyal medyayı kullanmasını yasaklayan bir anlaşmaya imza attı.

Diğer bir AB ülkesi İspanya yasal düzenlemeler yaparak, Haziran 2024'te veri koruma onayı yaşını 14'ten 16'ya çıkaran bir yasa tasarısını onayladı. İspanya'nın yanı sıra Fransa ve Norveç gibi ülkeler de "dijital reşitlik" konusunda halihazırda kısıtlamalara sahip bulunuyor.

ABD'DE DE ÇOCUKLARA YÖNELİK SOSYAL MEDYA YASAĞI Sosyal medya şirketlerine ev sahipliği yapan ABD'de de çocuklara yönelik sosyal medya yasakları gündemin öne sıralarında bulunuyor. Ülkede federal düzeydeki tıkanıklık, sosyal medyada yaş doğrulama ve ebeveyn izni konularında parçalı bir ortama yol açıyor. Florida gibi bir çok eyalet bazı sosyal medya platformlarını yasaklamaya hazırlanırken, çeşitli eyaletlerde ise çalışmalar devam ediyor. TÜRKİYE'DE 15 YAŞ ALTINA SOSYAL MEDYA YASAĞI MECLİS GÜNDEMİNDE Türkiye de sosyal medyanın zararlı etkilerini ortadan kaldırmakla ilgili yasal ve idari hazırlıklara devam ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın açıklamalarına göre, sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara hizmet sunmama yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor. 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesini de içeren torba yasa taslağının ise ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk edilmesi bekleniyor. Çin'de ABD menşeli sosyal medya yasak, yerli uygulamalarda "çocuk modu bulunuyor" Teknoloji alanında ABD'nin en büyük rakibi olan Çin'de ise farklı bir sistem bulunuyor. Çin, dünyadaki en sıkı dijital kısıtlamaları uygulayan ülkelerden biri olarak biliniyor.