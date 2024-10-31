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        Haberler Sağlık Çocuklarda miyopi, eğitimi olumsuz etkiliyor | Sağlık Haberleri

        Çocuklarda miyopi, eğitimi olumsuz etkiliyor

        Çocuklarda sık görülen göz hastalıkları ve giderek yaygınlaşan miyopinin eğitim hayatını olumsuz etkilediğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, "Akademik başarının yaklaşık yüzde 80'i görme yetisine dayanır. Çocuğunuz okumayı sevmiyor gibi görünüyorsa, bunu davranışsal bir sorun olarak düşünmeden önce bir göz muayenesinden geçirilmesi çok önemli. Görme bozuklukları bu isteksizliğe neden olabilir" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:16 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:16
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        Çocuklarda miyopi, eğitimi olumsuz etkiliyor
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        Çocukların okul dönemine sağlıklı bir göz yapısıyla başlaması için doğumdan itibaren düzenli göz muayenelerinin önemini ifade eden Medipol Sağlık Grubu’ndan Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Karaman, “Özellikle okul çağına gelen çocuklarda miyopiye dair belirtiler varsa, erken teşhis ve doğru tedavi ile başarı oranını artırmak mümkün” diye konuştu.

        "MİYOPİ MERKEZİYLE KAPSAMLI GÖZ SAĞLIĞI HİZMETİ VERİYORUZ"

        Çocukların sağlıklı bir eğitim hayatı sürdürebilmesi için miyopi gibi görme sorunlarının mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Karaman, “Eğitim başarısının büyük kısmı görmeye bağlıdır. Özellikle sınıfın arka sıralarında otururken tahtayı görmekte zorlanan çocuklar, miyopi belirtisi gösterebilir. Bu tür riskleri önlemek amacıyla, miyopi merkezimizde genetik yatkınlık dahil tüm hikayeyi değerlendirerek, miyopinin ilerleme hızını yavaşlatmaya yönelik tedavi uyguluyoruz. Hatta miyopi olmayan çocuklarda bile ilerleyen yaşlarda miyopi gelişme olasılığını özel cihazlarla tespit edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

        "AİLELERE BÜYÜK SORUMLULUK DÜŞÜYOR"

        Tedavi planlamalarını aile ile birlikte yapmanın önemine dikkat çeken Doç. Dr. Karaman, “Çocuğun göz sağlığı, doğumdan itibaren ailenin dikkat etmesi gereken bir konu. Bebekler üç aylık olduklarında göz teması kurmaya başlarlar, bu süreçte göz muayenesi önemlidir. Erken tedavi ile sağlıklı bir göz yapısına ulaşmak mümkün. Bu nedenle, ailelere büyük sorumluluk düşüyor” dedi.

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