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Batman'da çocukların kavgasına büyükler de karışınca ortalık karıştı. Bir kadının bıçakla yaralandığı kavga anı cep telefonuyla görüntülendi.

Bulut Kutlu'nun haberine göre, Tilmerç Mahallesi'nde üç gün önce meydana gelen olayda, bahçede oyun oynayan çocuklar arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Çocukların kavgasına karışan kadınların çığlıklarını duyan erkekler de devreye girince mahalle karıştı. Olayda tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Kavga sırasında 3 yerinden bıçaklanan bir kadın yaralandı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ediyor.