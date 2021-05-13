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HaberlerGündem3. SayfaÇocukların 'laf atma' kavgasında mahalle karıştı
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Çocukların 'laf atma' kavgasında mahalle savaş alanına döndü

İstanbul Esenyurt'ta çocukların "laf atma" tartışması iki aile arasında meydan savaşına dönüştü. Tarafların taş ve sopalarla birbirine girdiği kavgada çok sayıda kişi yaralandı. Kavga anları ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Çocukların 'laf atma' kavgasında mahalle karıştı
Çocukların 'laf atma' kavgasında mahalle karıştı
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İHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde iki aile arasında başlayan laf atma tartışması bir anda meydan savaşına döndü. Taşlı sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralanırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu olan iki aile arasında "laf atma" tartışması çıktı. Önce çocukların başlattığı tartışma aile büyüklerinin de katılmasıyla bir anda büyüdü. Apartman içinde başlayan kavga caddeye taşmasıyla ortalık savaş alanına döndü.

Yumruk, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri iki aileyi ayırarak olayı başlatan şahısları gözaltına aldı. Kavga anları ise, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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